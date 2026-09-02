Ρίβερ Πλέιτ: Βγάζει ακόμα λεφτά χάρη στον Έντσο Φερνάντες
Αποτελεί έναν από τους ακριβότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία, έχοντας κάνει δύο μεταγραφές άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία 3,5 χρόνια. Για τον Έντσο Φερνάντες ο λόγος, που έγινε παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, μετά τη συμφωνία με την Τσέλσι έναντι 145 εκατομμυρίων.
Μία εξέλιξη που βόλεψε και την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του ο Αργεντινός, με τη Ρίβερ Πλέιτ να βγάζει κάτι παραπάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ μέσω του μηχανισμού αλληλεγγύης της FIFA, ο οποίος προβλέπει να έχουν οικονομικά οφέλη οι ομάδες στις οποίες αναπτύχθηκαν οι παίκτες.
Κάπως έτσι, οι Μιγιονάριος βγάζουν χρήματα χάρη σε έναν παίκτη που είχαν πουλήσει τέσσερα χρόνια πριν, με τα συνολικά τους έσοδα από τον Έντσο να αγγίζουν τα 60 εκατομμύρια! Το 2022, η Μπενφίκα είχε δώσει 10+8 εκατομμύρια για τον παίκτη, με τη Ρίβερ να διατηρεί ποσοστό 25% των δικαιωμάτων του. Έτσι, όταν η Τσέλσι έδωσε στους Αετούς 121 χαρτιά λίγους μήνες αργότερα, οι Αργεντίνοι καρπώθηκαν 30 εκατομμύρια συν τέσσερα από τον μηχανισμό αλληλεγγύης! Το καλύτερο deal...
🚨💰 LA DECISIÓN QUE LE DEJÓ U$S66,6M A RIVER— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 1, 2026
👉En la venta de Enzo Fernández a Benfica, Jorge Brito negoció y logró conservar el 25% de los derechos económicos.
🔴⚪️ River lo vendió a Benfica en €18M: €10M fijos + €8M en objetivos.
🇵🇹 Benfica luego lo vendió al Chelsea en… pic.twitter.com/pcIUBsKwd0
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