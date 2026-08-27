Τσέλσι: Έκλεισε Εμιλιάνο Μαρτίνες από την Άστον Βίλα
Φαίνεται πως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βρήκε, εντέλει, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν ότι η Άστον Βίλα τα βρήκε με την Τσέλσι για τη μεταγραφή του Αργεντινού τερματοφύλακα.
Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ποσό της τάξης των 8,7 εκατομμυρίων ευρώ, με τον έμπειρο γκολκίπερ να υπογράφει συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Λονδίνο για δύο χρόνια - με το deal να περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.
Μέλος της Βίλα από το 2020, ο Ντίμπου έχει να επιδείξει 256 συμμετοχές με τον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ, καθώς και έναν τίτλο - το Europa League ενάντια στη Φράιμπουργκ πριν από μερικούς μήνες.
Chelsea have agreed a deal to sign Aston Villa’s Emiliano Martinez.
The two sides have agreed a fee worth £7.5million for the goalkeeper, who is set to sign a two-year contract at Stamford Bridge with the option to extend his deal by an additional 12 months.
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