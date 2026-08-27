Για την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες από την Άστον Βίλα προχωρά η Τσέλσι.

Φαίνεται πως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βρήκε, εντέλει, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν ότι η Άστον Βίλα τα βρήκε με την Τσέλσι για τη μεταγραφή του Αργεντινού τερματοφύλακα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ποσό της τάξης των 8,7 εκατομμυρίων ευρώ, με τον έμπειρο γκολκίπερ να υπογράφει συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Λονδίνο για δύο χρόνια - με το deal να περιλαμβάνει και οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Μέλος της Βίλα από το 2020, ο Ντίμπου έχει να επιδείξει 256 συμμετοχές με τον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ, καθώς και έναν τίτλο - το Europa League ενάντια στη Φράιμπουργκ πριν από μερικούς μήνες.