Ο Ράιαν Τσερκί αποκάλυψε τι είπε στον προπονητή του, Έντσο Μαρέσκα, στο ημίχρονο του αγώνα με τη Κρίσταλ Πάλας, που οδήγησε εν τέλει τη Μάντσεστερ Σίτι στη νίκη.

Η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στη φετινή Premier League, επικρατώντας με το επιβλητικό 1-4 της Κρίσταλ Πάλας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Ράιαν Τσέρκι, ο οποίος με δύο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά (54, 59) έκανε εύκολη τη δουλειά για τους «Πολιτές», οι οποίοι είχαν επίσης τους Φιλ Φόντεν και Έρλινγκ Χάαλαντ σε πολύ καλή ημέρα.

Ο Γάλλος διεθνής πάντως άργησε να βρει τα πατήματα του στο παιχνίδι, με τον προπονητή της ομάδας μάλιστα να θέλει να τον κάνει αλλάγη στο ημίχρονο, με τον ίδιο ωστόσο να τον αποτρέπει από το να το κάνει, λέγοντας μία ατάκα που αποδείχθηκε... προφητική.

Συγκεκριμένα σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο άλλοτε αστέρας της Λυών αποκάλυψε τι είπε στον Έντσο Μαρέσκα κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας και δεν βγήκε αλλαγή.

«Η Κρίσταλ Πάλας αμύνθηκε πολύ καλά, πραγματικά δεν ήμουν ευχαριστημένος με το πρώτο μου ημίχρονο. Και ακόμα λιγότερο να βλέπω τον προπονητή να στέλνει έναν παίκτη για ζέσταμα για να με αντικαταστήσει στο ημίχρονο. Στην ανάπαυλα του είπα: "Δώσε μου πέντε λεπτά - Δεν θα χρειαστεί να κάνεις άλλες αλλαγές"», αποκάλυψε χαμογελαστός ο Γάλλος διεθνής.