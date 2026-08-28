Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε με 4-1 από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας, έκανε το 2/2 και έφτασε τους έξι βαθμούς. Δεύτερη διαδοχική ήττα για τους Λονδρέζους.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 2/2 στη φετινή Premier League! Οι Πολίτες επιβλήθηκαν με 4-1 της Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο με «ντοπιέτα» από Τσερκί και Χάαλαντ. Ο Νορβηγός άνοιξε λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Φόντεν σέρβιρε δύο ασίστ και ο Μπουαντί έκανε ντεμπούτο για την ομάδα του Μαρέσκα. Με δύο συνεχόμενες ήττες έχει εκκινήσει η κάτοχος του Conference League.

Ο Χάαλαντ άνοιξε... λογαριασμό και έδωσε το προβάδισμα στη Σίτι

Το πρώτο ημίχρονο είχε τα... πάντα στο Selhurst Park. Ένταση, μονομαχίες, φάσεις, φρενήρη ρυθμό και το παρθενικό γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στη φετινή σεζόν. Η Κρίσταλ Πάλας μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε μόλις στο δεύτερο λεπτό όταν το σουτ του Νκέτια με το αριστερό εξουδετερώθηκε από τον Ντοναρούμα. Στιγμές αργότερα το δυνατό σουτ του Κάμαντα κόντραρε στα σώματα των παικτών της Μάντσεστερ Σίτι και οι Πολίτες γλίτωσαν τα... χειρότερα.

Το υπόλοιπο διάστημα του πρώτου μέρους ανήκει ολοκληρωτικά στους φιλοξενούμενους. Η ομάδα του Μαρέσκα κατόρθωσε να επιβάλλει τον ρυθμό της και το 1-0 μοιάζει «φτωχό». Ο Χάαλαντ προειδοποίησε στο έβδομο λεπτό και δέκα λεπτά αργότερα σκόραρε το πρώτο του γκολ στη φετινή Premier League. Μετά την υποδειγματική σέντρα του Σεμένιο, ο Νορβηγός φορ με έξοχη κεφαλιά νίκησε τον Χέντερσον και έβαλε μπροστά τους Citizens.

Στη συνέχεια, ο Φόντεν είχε δύο πρώτης κλάσεως ευκαιρίες να δώσει... αέρα δύο τερμάτων στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ. Στο 21' μετά την πάσα του Άντερσον σούταρε ψηλά από πλεονεκτική θέση και στο 28ο λεπτό έπειτα από το γύρισα του Τσερκί δεν βρήκε καλά την μπάλα με το κεφάλι -σχεδόν- προ κενής εστίας. Στο 33' και στο 34' ήταν οι μοναδικές στιγμές που η Κρίσταλ Πάλας απείλησε για να ισοφαρίσει αλλά οι κεφαλιές των Λάρσεν και Μίτσελ κατέληξαν εκτός εστίας.

Στο 38ο λεπτό, ο Σεμένιο έκανε ωραίο σόλο από τα αριστερά, σούταρε αλλά η άμυνα των Λονδρέζων αποσόβησε τον κίνδυνο. Οι 22 ποδοσφαιριστές πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0 για τη Σίτι.

Όλα κρίθηκαν σε ένα δεκαπεντάλεπτο-ροντέο

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς και ποδοσφαιρικό υπερθέαμα, αφού οι δύο ομάδες βρήκαν δίχτυα τρεις φορές σε διάστημα δεκαπέντε λεπτών. Στο 54' μετά την ασίστ του Φόντεν, ο Τσερκί με ατομική ενέργεια και ωραίο τελείωμα έκανε το 2-0 για τη Μάντσεστερ Σίτι. Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, ο Γέρεμι Πίνο με απίστευτη εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και αφού κόντραρε στην πλάτη του Ντοναρούμα κατέληξε στα δίχτυα, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 2-1. Το γκολ χρεώθηκε ως αυτογκόλ του Ιταλού πορτιέρε.

Ο «χορός των γκολ» δεν σταμάτησε εκεί. Ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας στον αγώνα, ο Τσερκί με απίστευτη ατομική προσπάθεια και σουτ-οβίδα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1 των Πολιτών και το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση.

Στη συνέχεια ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε αισθητά. Στο 82ο λεπτό ο Μπουαντί, έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, αντικαθιστώντας τον Άντερσον. Στο 84ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή τους με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Χάαλαντ και τη δεύτερη ασίστ στον αγώνα για τον Φόντεν. Ο Νορβηγός στράικερ υπέγραψε το τελικό 4-1.

Κρίσταλ Πάλας (Πιέρ Σαζ): Χέντερσον, Τομιγιάσου (Ντισασί 74'), Κανβό, Ρίτσαρντς, Μίτσελ, Κάμαντα, Γουόρτον, Χαλαϊλί (Μινγκέθα 77'), Νκέτια (ΜακΝέιλ 68'), Πίνο (Γκόζο 68'), Λάρσεν (Γκεσάν 63')

Μάντσεστερ Σίτι (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Χουσάνοφ (Ρέις 89'), Ντίας, Γκεί, Γκβάρντιολ (Κόβασιτς 75'), Ο'Ράιλι (Μπρέιθγουειτ 89'), Άντερσον (Μπουαντί 82'), Σεμένιο, Τσερκί (ΜακΆιντου 82'), Φόντεν, Χάαλαντ