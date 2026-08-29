«Μπαμ» στην Αγγλία με Χάκπο: Ζήτησε να πάει στη Σίτι!

«Φωτιά» οι τελευταίες μέρες των μεταγραφών στην Premier League, με τον Κόντι Χάκπο να ζητά από τη Λίβερπουλ να τον παραχωρήσει στη Μάντσεστερ Σίτι!

Το καλύτερο για το τέλος φαίνεται ότι έχει μείνει στην Premier League, καθώς ο Κόντι Χάκπο ζήτησε από τη Λίβερπουλ να τον παραχωρήσει στη Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως μεταδίδει ο εκ των κορυφαίων ρεπόρτερ στο Νησί στο σκέλος των μεταγραφών, Ντέιβιντ Όρνσταϊν, ο Ολλανδός εξτρέμ που στις δύο πρώτες αγωνιστικές είναι και ο κορυφαίος παίκτης της Λίβερπουλ, είχε να αποφασίσει ανάμεσα σε τρεις επιλογές.

Η πρώτη ήταν να μείνει στη Λίβερπουλ και οι άλλες δύο αφορούσαν τη μετακόμισή του είτε στο Λονδίνο για την Τότεναμ, είτε στο Μάντσεστερ για τη Σίτι.

Ενώ, λοιπόν, φαινόταν ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λίβερπουλ, η διαφαινόμενη απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά από την Παρί Σεν Ζερμέν διαφοροποίησε τα δεδομένα και ο Χάκπο διάλεξε να αποχωρήσει.

Πλέον, το... μπαλάκι περνά στις διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων, που εξυπακούεται ότι θα είναι σύντομες, διότι η μεταγραφική διορία ολοκληρώνεται.

Σημειώνεται, ότι η Μάντσεστερ Σίτι τις τελευταίες ώρες θα προσπαθήσει να ολοκληρώσει ένα ακόμα μεγαλύτερο deal, αυτό του Έντσο Φερνάντες από την Τσέλσι.

Υπενθυμίζεται πως οι «πολίτες» πριν από λίγες μέρες παραχώρησαν τους Σαβίνιο και Μαρμούς στην Τότεναμ.