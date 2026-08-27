Και με τη βούλα παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ο Λίαμ Ντέλαπ από την Τσέλσι, με τους Reds να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον φέρουν στο «City Ground» αντί 57 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε το «μπαμ» με την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ από την Τσέλσι, και έκανε τη πιο ηχηρή μεταγραφή στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού . Ο 23χρονος Άγγλος επιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031, μετακομίζοντας στο «City Ground» με τους Reds να πραγματοποιούν μεταγραφή-ρεκόρ.

Adding further class to our ranks. 💪 pic.twitter.com/CDqqJCn0OY August 27, 2026

Η συμφωνία προβλέπει 45 εκατομμύρια λίρες ως αρχικό ποσό, ενώ άλλα 5 εκατομμύρια λίρες σε μπόνους, ανεβάζοντας τη συνολική αξία στα 50 εκατ. λίρες, περίπου 57 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται πλέον για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της του συλλόγου.

Για τον 23χρονο στράικερ είναι μια ευκαιρία για ένα restart, αφού η περσινή του σεζόν στην Τσέλσι δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε. Πιο συγκεκριμένα ο Ντέλαπ σκόραρε μόλις ένα γκολ στην Premier League,

Αν υπάρχει, όμως, ένας λόγος για τον οποίο η Νότιγχαμ Φόρεστ αποφάσισε να επενδύσει τόσο μεγάλο ποσό στον Ντέλαπ, είναι η εικόνα που είχε παρουσιάσει με την Ίπσουιτς. Τη σεζόν 2024-25, ο 23χρονος επιθετικός πέτυχε 12 γκολ στην Premier League, παρότι αγωνιζόταν σε μία ομάδα που τελικά υποβιβάστηκε. Αξίζει να αναφέρουμε πως σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Άγγλου φορ να επιλέξει τη Νότιγχαμ φαίνεται πως έπαιξε και ο Όλιβερ Γκλάσνερ.