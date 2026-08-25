Σπουδαία μεταγραφική κίνηση από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Άγγλου φορ, Λίαμ Ντέλαπ, αντί 52 εκατομμυρίων ευρώ.

Ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης για τη Νότιγχαμ Φόρεστ από το πάνω ράφι! Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Reds ήρθαν σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ για το ποσό των 52 εκατομμυρίων ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Άγγλος επιθετικός έχει ανάψει ήδη το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μεταγραφής μετά από σχετικές συνομιλίες που είχε με τον προπονητή της Φόρεστ, Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος τον έπεισε για το πρότζεκτ που χτίζεται στο «City Ground».

Μετά και τη συμφωνία με την Τσέλσι θα ακολουθήσουν οι ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν η υπογραφή του συμβολαίου με τη Νότιγχαμ, η οποία ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια ηχηρή μεταγραφική κίνηση στην κορυφή της επίθεσης.

Θυμίζουμε πως το προηγούμενο καλοκαίρι η Τσέλσι είχε βγάλει από την τσέπη πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Ίπσουιτς, με τον Άγγλο να περιορίζεται ωστόσο ως αναπληρωματική λύση φέτος στο Λονδίνο.

Σε 41 συμμετοχές και 1.600 αγωνιστικά λεπτά κατάφερε να βρει δίχτυα μόλις δυο φορές με τη μπλε φανέλα, ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ.