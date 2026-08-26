Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι είναι και με τη βούλα ο Αγιούμπ Μπουαντί, όπως έκαναν γνωστό οι Πολίτες με ανακοίνωσή τους.

Επένδυση για το μέλλον έκανε η Μάντσεστερ Σίτι που έκανε δικό της τον Αγιούμπ Μπουαντί από τη Λιλ και το ανακοίνωσε μέσα από ένα τρομερό video.

Αναλυτικότερα, ο 18χρονος Μαροκινός που το καλοκαίρι έκανε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να παραμιλά θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Μαρέσκα με τους Πολίτες να τον κάνουν δικό τους από τους Λιλουά βάζοντας βαθιά το χέρι στη τσέπη. Καθώς το deal έκλεισε στα 95.000.000 ευρώ μαζί με 5.000.000 ευρώ σε μπόνους.

The future doesn't wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

Το Wonderkid που έφτασε στο «Έτιχαντ» έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που τον κρατά στο Μάντσεστερ πέντε χρόνια, με τους Πολίτες να έχουν οψιόν για μια ακόμα χρονιά.

Να θυμίσουμε πως στο Μουντιάλ 2026 ήταν συμπαίκτης με τον Ελ Καμπί του Ολυμπιακού και εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του με τα Λιοντάρια του Άτλαντα, ενώ με τη Λιλ έχει μετρήσει 42 εμφανίσεις με τη φανέλα της.