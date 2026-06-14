Αγιούμπ Μπουαντί: Η 18χρονη μαθηματική διάνοια που τελείωσε το σχολείο στα 16 κι έκανε τη Βραζιλία να παραμιλά

Ο 18χρονος Αγιούμπ Μπουαντί, το παιδί-θαύμα του Μαρόκου, είναι παράλληλα μαθηματική ιδιοφυΐα στη Γαλλία έχοντας πάρει απολυτήριο λυκείου από τα 16 του!

Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Μαρόκου για το Μουντιάλ του 2026 κόντρα στη Βραζιλία, τα πρωτοσέλιδα των sites στάθηκαν μεν στο τελικό 1-1 και στο γκολ του Ισμαέλ Σαϊμπάρι, ωστόσο, την παράσταση στο ματς του 3ου ομίλου έκλεψε ο 18χρονος μέσος, Αγιούμπ Μπουαντί.

Η συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του άνοιξε λόγω των μυθικών στατιστικών που κατέγραψε, όσα περισσότερα όμως διαβάζουμε για εκείνον, τόσο πιο... ασήμαντα φαίνονται μπροστά σε όλα όσα έχει καταφέρει πριν καν ενηλικιωθεί.

Όσον αφορά το ματς με τη Σελεσάο, ο 18χρονος χαφ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, έχοντας τις περισσότερες επαφές με την μπάλα (88), τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες (11) και τις περισσότερες εύστοχες πάσες στο αντίπαλο μισό (30)!

Παράλληλα, ολοκλήρωσε το ματς με το εντυπωσιακό 93% όσον αφορά στην ακρίβεια των μεταβιβάσεών του, ενώ είχε και 5 επιτυχημένες ντρίμπλες.

«Έσπαγε» ρεκόρ πριν καν ενηλικιωθεί

Γεννηθείς στο Σενλίς της Γαλλίας το 2007, η μέχρι τώρα πορεία του στο γαλλικό ποδόσφαιρο είναι απλά εξωπραγματική.

Τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία μόλις 16 ετών και 3 ημερών, έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Λιλ, καθώς έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο Conference League, αλλά και ο νεότερος που αγωνίστηκε με τη φανέλα του γαλλικού συλλόγου.Λίγες εβδομάδες μετά, έγινε και ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Ligue 1!

Φέτος, στα 18 του χρόνια, είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Λιλ, έχοντας ξεκινήσει βασικός σε 37 από τα 42 παιχνίδια της ομάδας φέτος, οδηγώντας την στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο Champions League της νέας χρονιάς.

🇲🇦 18-year old Ayyoub Bouaddi against Brazil:



🥇88 balls touched. Match record.

🥇11 duels won. Match record.

🥇30 passes completed in the opponent's half. Match record.

🥇93% pass accuracy.

🥈5 successful dribbles.



UNPLAYABLE. https://t.co/IoWd8NQC7o pic.twitter.com/tTioLAR92y June 14, 2026

Le talentueux Ayyoub Bouaddi 🇫🇷✨ pic.twitter.com/yiGfGO1laL — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) March 24, 2025

Το «μπαμ» που έκανε φέτος στο γαλλικό πρωτάθλημα δεν άφησε ασυγκίνητο ούτε τον Ντιντιέ Ντεσάν, που προσπάθησε να τον πιέσει επανειλημμένα να επιλέξει την εθνική Γαλλίας, χωρίς τελικά να το καταφέρει.

Ο ίδιος διάλεξε να αγωνιστεί με την πατρίδα των γονιών του και να φορέσει με τη σειρά του το εθνόσημο μιας ομάδας που ακολουθεί πιστά από τα παιδικά του χρόνια. Μετά την αξιομνημόνευτη εμφάνισή του κόντρα στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, άλλωστε, έγινε viral μια σειρά από παλιότερες φωτογραφίες του όταν είχε πάει ως παιδί να δει τα Λιοντάρια του Άτλαντα στο Κατάρ το 2022.

🥹🇲🇦 At the 2018 World Cup, he was watching Morocco from the stands. At the 2026 World Cup, he produced a standout performance against Brazil. 18-year-old Ayyoub Bouaddi. 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐋𝐄. 💎 pic.twitter.com/0H9Yc502OJ June 14, 2026

Μια μαθηματική ιδιοφυΐα κι ένας χαρισματικός ρήτορας

Αυτό που κάνει την ιστορία του Μπουαντί ακόμα πιο μοναδική είναι ότι η ευφυΐα του δεν περιορίζεται μόνο στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Πρόκειται για μια πραγματική διάνοια στον κλάδο των μαθηματικών.

Σε ηλικία μόλις 16 ετών, κατάφερε να πάρει το απολυτήριο λυκείου έχοντας μάλιστα πολλές διακρίσεις σε μαθηματικούς διαγωνισμούς. Κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων είχε προσπεράσει μια ολόκληρη σχολική τάξη λόγω των πνευματικών του ικανοτήτων και της έφεσης που είχε στις θετικές επιστήμες!

🎙️ Ayyoub Bouaddi (Lille / Equipe de France Espoirs) suit une licence de mathématiques en parallèle de sa carrière professionnelle : "C'est pour bonifier mon temps libre, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Ça permet de garder ton esprit éveillé." pic.twitter.com/pkQhN7FUba — RMC Sport (@RMCsport) November 12, 2024

Παράλληλα, ο νεαρός άσος των Μαροκινών είναι και δεινός ρήτορας καθώς το 2023 κέρδισε έναν εθνικό διαγωνισμό ρητορικής στη Γαλλία, στον οποίο συμμετείχαν όλες οι ποδοσφαιρικές ακαδημίες της χώρας. Η νίκη του αυτή μάλιστα τον οδήγησε και στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου βραβεύτηκε και από τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν την ίδια χρονιά.

Ένα τέλειο πρότυπο σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο χρειάζεται ολοκληρωμένες προσωπικότητες.