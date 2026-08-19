Οριστική συμφωνία μεταξύ Άστον Βίλα και Άρσεναλ για τη μεταγραφή του Έζρι Κόνσα αποκαλύπτουν στη Γερμανία, με τους Gunners να καταβάλλουν το ποσό των 59 εκατομμυρίων ευρώ.

Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για την Άρσεναλ. Ο σοβαρός τραυματισμός του Γουίλιαμ Σαλιμπά που θα τον κρατήσει εκτός πλάνων για το πρώτο κομμάτι της σεζόν ώθησε τους Gunners να βγουν στην αγορά για να καλύψουν το κενό του στη θέση των στόπερ.

Το ερώτημα ήταν ποιος θα ήταν ο... εκλεκτός των Λονδρέζων, με την απάντηση να καταφτάνει από τη Γερμανία. Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», η Άρσεναλ στράφηκε στην περίπτωση του Έζρι Κόνσα και κατέληξε σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του από την Άστον Βίλα.

Οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για το ποσό των 59 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Άγγλο στόπερ πλέον να προβάρει τα ερυθρόλευκα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα ιατρικά του 28χρονου έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη (20/8) και κατόπιν ο Κόνσα θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα.

Την περσινή σεζόν ο Κόνσα αποτέλεσε βασικό γρανάζι στην εντυπωσιακή πορεία της Άστον Βίλα μέχρι τη League Phase του Champions League και την κατάκτηση του Europa League, ενώ ήταν και στην αποστολή της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.