Το όνομα του 23χρονου Τζάρελ Κουάνσα της Μπάγερ Λεβερκούζεν παίζει δυνατά στα μεταγραφικά της Άρσεναλ, η οποία θέλει να ενισχύσει την άμυνά της.

Η Άρσεναλ έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον αμυντικό της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Τζάρελ Κουάνσα, προκειμένου να καλύψει το σοβαρό κενό που της έχει αφήσει ο τραυματισμός του Γουίλίαμ Σαλιμπά.

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω προβλήματος στη μέση, αναγκάζοντας τους Κανονιέρηδες να αναζητήσουν άμεσα ενίσχυση στα μετόπισθεν.

Ο 23χρονος Άγγλος διεθνής, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2025, πραγματοποίησε μια εξαιρετική πρώτη σεζόν στη Γερμανία με 44 συμμετοχές και πεντε γκολ. Αν και η ρήτρα επαναγοράς ύψους 70 εκατ. ευρώ που είχε η Λίβερπουλ έχει πλέον εκπνεύσει, η Λεβερκούζεν φαίνεται πως δεν επιθυμεί να τον παραχωρήσει.

Ο Κουάνσα, που αγωνίζεται τόσο ως σέντερ μπακ όσο και ως δεξιός οπισθοφύλακας, παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στο «Έμιρεϊτς», σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Athletic. Στη λίστα του Μικέλ Αρτέτα βρίσκεται επίσης ο Έζρι Κόνσα της Άστον Βίλα, αν και υπάρχει οικονομική απόσταση μεταξύ των ομάδων.