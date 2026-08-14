Άρσεναλ: Εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζάρελ Κουάνσα για την άμυνά της
Η Άρσεναλ έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον αμυντικό της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Τζάρελ Κουάνσα, προκειμένου να καλύψει το σοβαρό κενό που της έχει αφήσει ο τραυματισμός του Γουίλίαμ Σαλιμπά.
Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω προβλήματος στη μέση, αναγκάζοντας τους Κανονιέρηδες να αναζητήσουν άμεσα ενίσχυση στα μετόπισθεν.
Ο 23χρονος Άγγλος διεθνής, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2025, πραγματοποίησε μια εξαιρετική πρώτη σεζόν στη Γερμανία με 44 συμμετοχές και πεντε γκολ. Αν και η ρήτρα επαναγοράς ύψους 70 εκατ. ευρώ που είχε η Λίβερπουλ έχει πλέον εκπνεύσει, η Λεβερκούζεν φαίνεται πως δεν επιθυμεί να τον παραχωρήσει.
Ο Κουάνσα, που αγωνίζεται τόσο ως σέντερ μπακ όσο και ως δεξιός οπισθοφύλακας, παρουσιάζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στο «Έμιρεϊτς», σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Athletic. Στη λίστα του Μικέλ Αρτέτα βρίσκεται επίσης ο Έζρι Κόνσα της Άστον Βίλα, αν και υπάρχει οικονομική απόσταση μεταξύ των ομάδων.
Arsenal are interested in signing Bayer Leverkusen defender Jarell Quansah.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 14, 2026
The two clubs are yet to begin talks over the potential transfer, and the German side do not want to sell the 23-year-old, who joined the club from Liverpool in the summer of 2025.
At the time of the… pic.twitter.com/iFlDS3hUMf
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