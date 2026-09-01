Παίκτης της Μπαρτσελόνα και με τη βούλα ο Ζεσούς, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Καταλανούς για την επόμενη τριετία.

Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι με κάθε επισημότητα ο Γκάμπριελ Ζεσούς, με τους Μπλαουγκράνα να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την Άρσεναλ. Οι Καταλανοί θα καταβάλουν δέκα εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους, ενώ ο Βραζιλιάνος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, έως τον Ιούνιο του 2029.

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. Πριν από δέκα χρόνια μπορούσα να έρθω εδώ και τώρα το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα», δήλωσε κατά την παρουσίασή του. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα για την κατάστασή του: «Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν δύσκολα, κυρίως λόγω του τραυματισμού στο γόνατο, αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Είμαι πολύ καλά σωματικά και έτοιμος να δώσω τα πάντα».

Ο Ζεσούς τόνισε ακόμη ότι στόχος του είναι να βοηθήσει την ομάδα: «Ξέρω τις δυνατότητές μου. Έρχομαι για να προσφέρω όπου μπορώ. Όταν έμαθα ότι υπήρχε η πιθανότητα να έρθω, είπα ότι ήθελα να παίξω μόνο εδώ».