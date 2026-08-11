Μπαρτσελόνα: Νέα πρόταση για τον Ρόδρι
Δεν τα παρατά η Μπαρτσελόνα για Ρόντρι! Ο 30χρόνος μέσος αποτελεί διακαή πόθο του Χάνσι Φλικ, καθώς θέλει να χτίσει τη νέα ομάδα πάνω του.
Για τον λόγο αυτό οι Μπλαουγκράνα επανήλθαν με νέα βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση του Ρόδρι, ελπίζοντας πως θα κάμψουν τις αντιστάσεις της Μάντσεστερ Σίτι, ώστε να τον παραχωρήσει. Πιο συγκεκριμένα, η Σίτι δέχθηκε πρόταση ύψους 50 εκατ. ευρώ η οποία απορρίφθηκε. Η νέα πρόταση φτάνει τα 60 εκατ. ευρώ συν κάποια μπόνους και ελπίζει πως αυτή τη φορά οι Σίτιζενς θα πουν το πολυπόθητο ναι.
Η τιμή που είχε ορίσει εξ' αρχής η Μάντσεστερ Σίτι ήταν τα 60 εκάτ. ευρώ, επομένως, εάν δεν αλλάξει κάτι από τη διοίκηση, αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του ποδοσφαιριστή στην Ισπανία για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.
Υπενθυμίζεται πως ο Ρόντρι έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Καταλανούς.
🚨 ‼️ Barcelona pronto a trasmettere la nuova offerta al Manchester City per Rodri.— Gianluigi Longari (@Glongari) August 11, 2026
⏳La nuova proposta raggiungerà i 60M più bonus per sfiorare la richiesta iniziale da 60M£
🔥 Accordo totale sui personal terms tra Barcelona e Rodri, che ha rifiutato il Real Madrid per la… https://t.co/MwzQ3rPKG7 pic.twitter.com/h0YmdgHI69
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