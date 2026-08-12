Η Τσέλσι προχώρησε και επίσημα στην απόκτηση του 28χρόνου αμυντικού της Ράγιο Βαγιεκάνο, Πεπ Τσαβάρια, με τον Ισπανό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030.

Η Τσέλσι συνεχίζει δυναμικά σε ένα ακόμη μεταγραφικό καλοκαίρι και προχώρησε στην απόκτηση του 28χρόνου αμυντικού, Πεπ Τσαβάρια, ο οποίος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του εξωτερικού, ήταν διακαής πόθος του νέου προπονητή των Λονδρέζων, Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ισπανός οπισθοφύλας, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Ράγιο Βαγιεκάνο θα μείνει στο «Stamford Bridge» για τουλάχιστον 4 χρόνια, καθώς το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Ο Τσαβάρια ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες Ούνιο Εσπόρτιβα Φιγκέρες, προτού μετακομίσει την Ρεάλ Σαραγόσα και από εκεί στην Μαδρίτη για λογαριασμό της Ράγιο Βαγιεκάνο, όπου πέρασε τέσσερις γεμάτες σεζόν, συμμετέχοντας παράλληλα πέρσι και στο Conference League, όπου έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τσέλσι:

«Η Τσέλσι είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Πεπ Τσαβάρια από την Ράγιο Βαγιεκάνο της La Liga.

Ο Ισπανός υπέγραψε συμβόλαιο στο Στάμφορντ Μπριτζ μέχρι το 2031 και θα ξεκινήσει να συνεργάζεται με τους νέους συμπαίκτες του στην Κόμπαμ καθώς προετοιμαζόμαστε για την σεζόν 2026/27.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που ξεκινάω», ​​είπε ο 28χρονος. «Αυτό είναι ένα όνειρο για μένα, καθώς η Τσέλσι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά είμαι προετοιμασμένος και θα δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει».

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που με βοήθησαν να φτάσω σε αυτή τη στιγμή και πρέπει να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Πάντα με στήριζαν και σήμερα είναι δυνατό μόνο χάρη σε αυτούς».

Ο Τσαβάρια ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα της πόλης του, την Ουέ Φιγκέρες, η οποία τότε αγωνιζόταν στην τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας. Έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα σε ηλικία 18 ετών εναντίον της ΚΦ Περαλάδα και τις επόμενες δύο σεζόν εξελίχθηκε σε έναν αριστερό μπακ με επιθετικό προσανατολισμό.

Το καλοκαίρι του 2018, ο Τσαβάρια υπέγραψε με την ομάδα τρίτης κατηγορίας UE Olot και αμέσως καθιερώθηκε ως βασικός και ένας από τους κορυφαίους παίκτες της κατηγορίας.

Έκανε 52 εμφανίσεις με την Όλοτ πριν φύγει για τη Ρεάλ Σαραγόσα, η οποία τότε αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, τον Αύγουστο του 2020. Το επαγγελματικό ντεμπούτο του Τσαβάρια ήρθε τον επόμενο μήνα, ξεκινώντας βασικός σε μια ισοπαλία 2-2 με τη Λας Πάλμας.

Για άλλη μια φορά, ο Τσαβάρια προσαρμόστηκε στην άνοδο. Πέρασε δύο ολόκληρες σεζόν με τη Σαραγόσα πριν φτάσει στην κορυφαία κατηγορία υπογράφοντας στη Ράγιο τον Αύγουστο του 2022.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο Τσαβάρια υπήρξε βασικός παίκτης στην ομάδα της Ράγιο. Έχει βοηθήσει τον σύλλογο να γράψει ιστορία, καταγράφοντας δύο συνεχόμενες θέσεις στην όγδοη θέση της La Liga τις τελευταίες δύο σεζόν και έχοντας φτάσει σε έναν τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Τσαβάρια αγωνίστηκε 44 φορές την περασμένη σεζόν, καθώς η Ράγιο εξασφάλισε μια θέση στον τελικό του UEFA Conference League, όπου ηττήθηκε οριακά από την Κρίσταλ Πάλας.

Καλώς ήρθες στην Τσέλσι, Πεπ!».