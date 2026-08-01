Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τσέλσι συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ, Πεπ Τσαβαρία.

Ο Τσάμπι Αλόνσο θέλει τον Τσαβαρία στο Λονδίνο! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως η Τσέλσι προχωρά σε καλό κλίμα τις επαφές με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο ο νέος τεχνικός των Μπλε πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του Ισπανού παίκτη και θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της ομάδας του ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Ο αμυντικός της Ράγιο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον σύλλογο της Μαδρίτης έως τον Ιούνιο του 2030 αλλά η Τσέλσι «πιέζει» για την παραχώρησή του. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 33 συμμετοχές στη La Liga σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ.