Τσαβαρία: Διακαής πόθος του Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι
Ο Τσάμπι Αλόνσο θέλει τον Τσαβαρία στο Λονδίνο! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως η Τσέλσι προχωρά σε καλό κλίμα τις επαφές με τη Ράγιο Βαγιεκάνο για την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο ο νέος τεχνικός των Μπλε πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του Ισπανού παίκτη και θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της ομάδας του ενόψει της ερχόμενης σεζόν.
Ο αμυντικός της Ράγιο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον σύλλογο της Μαδρίτης έως τον Ιούνιο του 2030 αλλά η Τσέλσι «πιέζει» για την παραχώρησή του. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 33 συμμετοχές στη La Liga σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ.
🚨🔵 EXCL: Chelsea improve their bid for Pep Chavarría as negotiations with Rayo Vallecano are moving forward.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026
New proposal for the Spanish left back wanted by Xabi Alonso. 🇪🇸 pic.twitter.com/D1gLY3yzOW
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