Ο Έντσο Μαρέσκα απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Έρλινγκ Χάαλαντ να γίνει ο νέος αρχηγός της Μάντσεστερ Σίτι, επειδή... σκοράρει πάρα πολλά γκολ.

Ο Έντσο Μαρέσκα ετοιμάζεται για την έναρξη της πρώτης του σεζόν ως προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι και παράλληλα προβληματίζεται σχετικά με τον ποιον παίκτη πρέπει να διορίσει ως αρχηγό της ομάδας, μετά και από την αποχώρηση του Μπερνάρντο Σίλβα αυτό το καλοκαίρι.

Ο «ρομποτικός» Έρλινγκ Χάαλαντ είναι μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων για το περιβραχιόνιο, μαζί με τους Ρούμπεν Ντίας και Ρόντρι, με την τριάδα να αποτελεί μέρος της ηγετικής ομάδας του συλλόγου και την περασμένη σεζόν, ενώ και το όνομα του Φιλ Φόντεν έχει πέσει στο τραπέζι.

Οι ελπίδες του Νορβηγού να γίνει αρχηγός ίσως έχουν ενισχυθεί πρόσφατα, μίας και ο Ρόντρι φαίνεται ότι είναι έτοιμος να φύγει για τη Βαρκελώνη. Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι τα κατορθώματα του διεθνή επιθετικού μπροστά από την εστία θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να τον εμποδίσουν από το να πάρει το περιβραχιόνιο των «Πολιτών».

Αναλυτικότερα, ο Μαρέσκα σε πρόσφατες δηλώσεις του αναφέρθηκε στην πιθανότητα ο Χάαλαντ να ηγηθεί της ομάδας και αποκάλυψε, αστειευόμενος, έναν μοναδικό λόγο που θα μπορούσε να το αποτρέψει αυτό.

«Ο Έρλινγκ ήταν από τους πρώτους που έστειλαν μήνυμα όταν εντάχθηκα στον σύλλογο. Στη Λέστερ και την Τσέλσι, είχα έναν κανόνα ότι όταν σκοράραμε, ο αρχηγός έπρεπε να έρθει στον πάγκο όχι για να πανηγυρίσει, αλλά για δώσει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Αν όμως σκοράρει, τότε μπορεί να πανηγυρίσει. Άρα, αν ο Έρλινγκ είναι ο αρχηγός, έχουμε πρόβλημα. Γ@μώτο, μπορείς να φανταστείς;», σημείωσε ο Ιταλός τεχνικός