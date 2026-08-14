Το σίριαλ της μεταγραφής του Ρόδρι στην Μπαρτσελόνα συνεχίζεται, με τον Ισπανό μέσο να επιστρέφει μόνος του στην Αγγλία με πτήση της Ryanair.

Χαμός γίνεται τις τελευταίες ώρες στα social media καθώς επιβάτες εντόπισαν τον Ρόδρι σε μια low-cost πτήση της Ryanair από τη Μαδρίτη με προορισμό το Λίβερπουλ.

Η δημοσιογράφος του BBC, Έμιλι Μπρόμπιν, που βρισκόταν στο ίδιο αεροπλάνο κι ανέβασε φωτογραφίες του Ισπανού σταρ, πυροδοτώντας αρκετά σχόλια για την επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας από έναν ποδοσφαιριστή τέτοιου βεληνεκούς.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Φούρια Ρόχα επέστρεψε στην Αγγλία καθώς η μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Μπαρτσελόνα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Παρότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Ισπανούς για ένα deal που φτάνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ, τα δύο κλαμπ δεν έχουν δώσει ακόμα τα χέρια και η υπόθεσή του είναι ακόμα «στον αέρα».

Μάλιστα, ο Ρόδρι φέρεται να ζήτησε ειδική άδεια για να μην παρουσιαστεί στην προπόνηση της Παρασκευής (14/8), περιμένοντας να δει το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ενώ περιμένει να πετάξει άμεσα για τη Βαρκελώνη. Μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο του Λίβερπουλ συνάντησε τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν εκεί, όμως ο ίδιος απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση για το ενδεχόμενο της μεταγραφής του στους Μπλαουγκράνα.

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RODRI ESTA HECHO. pic.twitter.com/27LVh8V6nE August 13, 2026