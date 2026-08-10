Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, μίλησε αναφορικά με το μέλλον του Ρόδρι στους «Πολίτες».

Το μέλλον του Ρόδρι παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα θέματα του φετινού μεταγραφικού παζαριού. Ο Ισπανός μέσος και η Μπαρτσελόνα έχουν καταλήξει σε συμφωνία, με την πιθανή μεταγραφή του αρχηγού της «Φούρια Ρόχα» στην καταλανική ομάδα να έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση τις τελευταίες ημέρες.

Αναλυτικότερα, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της φιλικής αναμέτρησης των «Πολιτών» με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο προπονητής της Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, ρωτήθηκε αναφορικά με το μέλλον του παίκτη, τονίζοντας πως ο Ρόδρι παραμένει, προς το παρόν τουλάχιστον, στο ρόστερ του αγγλικού συλλόγου.

«Προς το παρόν, θα βρίσκεται στο Μάντσεστερ την Τετάρτη», επιβεβαίωσε ο Ιταλός τεχνικός. Τα σχόλια του προπονητή έρχονται εν μέσω αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον του νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς η Μπαρτσελόνα έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον μέσο, αλλά οποιαδήποτε μεταγραφή θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων, με την πρώτη προσφορά που κατέθεσαν οι «Μπλαουγκράνα» στη Σίτι να απορρίπτεται, όμως όπως όλα δείχνουν οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε οριστική συμφωνία.