Ο Όλιβερ Γκλάσνερ σε συνέντευξη που παραχώρησε διηγήθηκε το πώς είπε τελικά το «ναι» στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον ρόλο που έπαιξε η παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στην ομάδα.

Ο Όλιβερ Γκλάσνερ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της συνάντησής του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στην Αθήνα, η οποία ήταν καθοριστική στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μιλώντας στο Athletic, o Αυστριακός κόουτς διηγήθηκε το πώς παρά το γεγονός ότι η Φόρεστ τον είχε προσεγγίσει περισσότερες από μία φορές στο παρελθόν, το τετ α τετ με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού ήταν αυτό που τον έπεισε τελικά να πει το «ναι» και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, δύο ήταν οι κύριοι λόγοι που τον ώθησαν στο να δεχθεί. Πρώτον, η μεγάλη δυναμική που είδε στο ρόστερ της ομάδας και, δεύτερον, η προσωπικότητα και οι υψηλές φιλοδοξίες του ίδιου του Βαγγέλη Μαρινάκη, οι οποίες ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τον δικό του χαρακτήρα.

Ο Γκλάσνερ έκανε λόγο για ένα δείπνο, στο οποίο συζήτησαν τα πάντα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είπα στον Βαγγέλη Μαρινάκη ''το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική στο ρόστερ. Και το δεύτερο είστε εσείς, είναι η φιλοδοξία σας, γιατί είμαι κι εγώ πολύ φιλόδοξος. Θέλω πάντα να βελτιώνομαι''».

Τέλος, αναφορικά με τη μέχρι τώρα θητεία του στους Reds, ο Γκλάσνερ ανέφερε πως είναι αισιόδοξος ότι με τα πλάνα που έχουν σχεδιάσει, η Φόρεστ θα καταφέρει να καθιερωθεί στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.