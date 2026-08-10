Γκλάσνερ: Αποκάλυψε το πώς ο Μαρινάκης τον έπεισε να αναλάβει τη Νότιγχαμ Φόρεστ
Ο Όλιβερ Γκλάσνερ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της συνάντησής του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στην Αθήνα, η οποία ήταν καθοριστική στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ.
Μιλώντας στο Athletic, o Αυστριακός κόουτς διηγήθηκε το πώς παρά το γεγονός ότι η Φόρεστ τον είχε προσεγγίσει περισσότερες από μία φορές στο παρελθόν, το τετ α τετ με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού ήταν αυτό που τον έπεισε τελικά να πει το «ναι» και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.
Όπως ανέφερε ο ίδιος, δύο ήταν οι κύριοι λόγοι που τον ώθησαν στο να δεχθεί. Πρώτον, η μεγάλη δυναμική που είδε στο ρόστερ της ομάδας και, δεύτερον, η προσωπικότητα και οι υψηλές φιλοδοξίες του ίδιου του Βαγγέλη Μαρινάκη, οι οποίες ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τον δικό του χαρακτήρα.
Ο Γκλάσνερ έκανε λόγο για ένα δείπνο, στο οποίο συζήτησαν τα πάντα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είπα στον Βαγγέλη Μαρινάκη ''το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική στο ρόστερ. Και το δεύτερο είστε εσείς, είναι η φιλοδοξία σας, γιατί είμαι κι εγώ πολύ φιλόδοξος. Θέλω πάντα να βελτιώνομαι''».
Τέλος, αναφορικά με τη μέχρι τώρα θητεία του στους Reds, ο Γκλάσνερ ανέφερε πως είναι αισιόδοξος ότι με τα πλάνα που έχουν σχεδιάσει, η Φόρεστ θα καταφέρει να καθιερωθεί στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.
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