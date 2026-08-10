Οι δέκα από τις 20 ομάδες της Premier League έχουν κάνει αυτό το καλοκαίρι την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας τους.

Γνωστό ότι η Premier League έχει συχνά τα πρωτεία στα ποσά που δαπανώνται για μεταγραφές, εντούτοις το καλοκαίρι που διανύουμε, οι ομάδες της κατηγορίας έχουν δώσει... ρέστα, με τις δέκα εκ των 20 να έχουν κάνει ρεκόρ για το πιο ακριβό deal της ιστορίας τους!

Όπως ξεχώρισε το Men In Blazers, οι μισοί σύλλογοι του αγγλικού πρωταθλήματος πραγματοποίησαν το προηγούμενο δίμηνο την πιο πολυδάπανη μεταγραφή τους, με την Τσέλσι να βάζει το τσέπη πιο βαθιά από όλους φέρνοντας τον Μόργκαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα.

Ρεκόρ έχουν κάνει επίσης οι Μάντσεστερ Σίτι (Έλιοτ Άντερσον), Τότεναμ (Σάντρο Τονάλι), Άστον Βίλα (Γιοάν Μανζάμπι), Μπράιτον (Λούκα Βούσκοβιτς), Μπρέντφορντ (Μαμαντού Σανγκαρέ) και Λιντς (Τζέιμς Τράφορντ), με τις τρεις νεοφώτιστες να συμπληρώνουν τη δεκάδα.

Τον Έμερσον απέκτησε η Ίπσουϊτς, τον Κάλεμπ Γιρένκι η Κόβεντρι και φυσικά τον Κωνσταντίνο Τζολάκη η Χαλ, που έχει αυτή τη στιγμή το χαμηλότερο ρεκόρ ανάμεσα στις ομάδες της Premier League, με 27 εκατομμύρια δολάρια κατά το Transfermarkt για τον Έλληνα τερματοφύλακα - 23,3 σε ευρώ.