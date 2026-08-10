Ο Μικέλ Αρτέτα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη νέα μεταγραφή της Άρσεναλ, τον Χρήστο Τζόλη, μετά τη φιλική ήττα των «κανονιέρηδων» από την Ντόρτμουντ.

Ο Χρήστος Τζόλης είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών της Άρσεναλ στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τον Έλληνα διεθνή να έχει καταγράψει τρεις συμμετοχές σε γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια.

Την... υπογραφή του μάλιστα έβαλε και στον πιο πρόσφατο αγώνα των Κανονιέρηδων, κόντρα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η ομάδα του Λονδίνου μπορεί να ηττήθηκε με 2-3 από τους Γερμανούς στο πλαίσιο του «Emirates Cup», όμως ο 24χρόνος εξτρέμ είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ της ομάδας του, καθώς μοίρασε την ασίστ για το πρώτο και κέρδισε το πέναλτι που ο Βίκτορ Γιόκερες μετέτρεψε σε τέρμα.

Όπως είναι λογικό ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, σε δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τζόλη, τονίζοντας το ταλέντο, αλλά και την εργατικότητα του.

«Κάνει πολύ καλή προετοιμασία ο Τζόλης. Είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχει αυτοπεποίθηση και είναι πολύ ουσιαστικός. Είχε μια ασίστ, κέρδισε ένα πέναλτι και είχε άλλες 2-3 πολύ καλές στιγμές. Δουλεύει απίστευτα μέχρι τώρα και έχω να πω πολύ καλά πράγματα», σημείωσε ο Ισπανός τεχνικός.