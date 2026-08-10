Αρτέτα: «Ο Τζόλης δουλεύει απίστευτα μέχρι τώρα, έχω να πω μόνο πολύ καλά πράγματα»
Ο Χρήστος Τζόλης είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών της Άρσεναλ στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τον Έλληνα διεθνή να έχει καταγράψει τρεις συμμετοχές σε γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια.
Την... υπογραφή του μάλιστα έβαλε και στον πιο πρόσφατο αγώνα των Κανονιέρηδων, κόντρα στη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η ομάδα του Λονδίνου μπορεί να ηττήθηκε με 2-3 από τους Γερμανούς στο πλαίσιο του «Emirates Cup», όμως ο 24χρόνος εξτρέμ είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ της ομάδας του, καθώς μοίρασε την ασίστ για το πρώτο και κέρδισε το πέναλτι που ο Βίκτορ Γιόκερες μετέτρεψε σε τέρμα.
Όπως είναι λογικό ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, σε δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τζόλη, τονίζοντας το ταλέντο, αλλά και την εργατικότητα του.
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«Κάνει πολύ καλή προετοιμασία ο Τζόλης. Είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχει αυτοπεποίθηση και είναι πολύ ουσιαστικός. Είχε μια ασίστ, κέρδισε ένα πέναλτι και είχε άλλες 2-3 πολύ καλές στιγμές. Δουλεύει απίστευτα μέχρι τώρα και έχω να πω πολύ καλά πράγματα», σημείωσε ο Ισπανός τεχνικός.
💬 "Christos' work rate is unbelievable so far - very good things."— Arsenal (@Arsenal) August 9, 2026
Arteta speaks on Tzolis, Emirates Cup and Guimaraes 👇
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