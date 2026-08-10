Ο Έντρικ βρίσκεται στο στόχαστρo της Άστον Βίλα, με τον προπονητή της Ρεάλ, Ζοζέ Μουρίνιο να παίρνει την τελική απόφαση για το μέλλον του Βραζιλιάνου.

Η Άστον Βίλα ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της τον Έντρικ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος τη περασμένη σεζόν έπαιζε ως δανεικός στη Ligue 1 με τη φανέλα της Λιόν. Ο 20χρόνος επιθετικός συγκετρώνει το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων του εξωτερικού που θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως η «βασίλισσα» είναι ανοικτή να τον παραχωρήσει ως δανεικό, ενώ, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του Βραζιλιάνου.

Ο Έντρικ αγωνίστηκε για 6 μήνες δανεικός στη Λιόν την περασμένη σεζόν και πρόλαβε να κάνει τη διαφορά σημειώνοντας 8 γκολ και 8 ασίστ, σε 21 εμφανίσεις, δίνοντας παραπάνω λύσεις στην επιθετική γραμμή των Γάλλων.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα πάντως, ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι αυτός που καλέιται να αποφασίσει ποιο είναι το καλύτερο περβάλλον εξέλιξης για τον Βραζιλιάνο επιθετικό με δεδομένο πως η Ρεάλ Μαδρίτης έχει δαπανήσει περίπου 50εκ. ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσει από την Παλμέιρας το 2024.