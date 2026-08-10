Άστον Βίλα: Ενδιαφέρον για τον Έντρικ της Ρεάλ Μαδρίτης
Η Άστον Βίλα ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της τον Έντρικ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος τη περασμένη σεζόν έπαιζε ως δανεικός στη Ligue 1 με τη φανέλα της Λιόν. Ο 20χρόνος επιθετικός συγκετρώνει το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων του εξωτερικού που θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως η «βασίλισσα» είναι ανοικτή να τον παραχωρήσει ως δανεικό, ενώ, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του Βραζιλιάνου.
Ο Έντρικ αγωνίστηκε για 6 μήνες δανεικός στη Λιόν την περασμένη σεζόν και πρόλαβε να κάνει τη διαφορά σημειώνοντας 8 γκολ και 8 ασίστ, σε 21 εμφανίσεις, δίνοντας παραπάνω λύσεις στην επιθετική γραμμή των Γάλλων.
Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα πάντως, ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι αυτός που καλέιται να αποφασίσει ποιο είναι το καλύτερο περβάλλον εξέλιξης για τον Βραζιλιάνο επιθετικό με δεδομένο πως η Ρεάλ Μαδρίτης έχει δαπανήσει περίπου 50εκ. ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσει από την Παλμέιρας το 2024.
Aston Villa express interest in loan deal for Real Madrid star Endrick - with Jose Mourinho set to make decision on Brazilian forward https://t.co/G7BE9s3TSK— Daily Mail Sport (@MailSport) August 10, 2026
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