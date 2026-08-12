Absolute cinema: Ο Μουρίνιο αποκάλυψε την προδοσία του Κασίγιας 13 χρόνια μετά - «Πήγαινε φίλα τους στην Εθνική, εδώ είναι Ρεάλ, εδώ έχουμε πόλεμο!»

Οι Μουρίνιο και Κασίγιας εξιστορούν στο ντοκιμαντέρ του Πορτογάλου στο Netflix το πώς μπήκε η σπίθα για την κόντρα που οδήγησε στον παραγκωνισμό του άλλοτε αρχηγού της Ρεάλ.

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Ζοζέ Μουρίνιο είναι ήδη στον «αέρα», με τον Special One να μοιράζεται μερικές από τις πιο ξεχωριστές στιγμές που έχει ζήσει στην πλούσια καριέρα του.

Φυσικά, και οι διάφορες ίντριγκες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει είναι μέρος της συγκεκριμένης σειράς των τριών επεισοδίων.

Μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ καλύπτει την πρώτη του (επεισοδιακή) θητεία στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου ο Πορτογάλος κόουτς άνοιξε... πόλεμο με τον Ίκερ Κασίγιας, με αποτέλεσμα ο Ισπανός γκολκίπερ να χάσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα.

Όπως ανέφερε ο Κασίγιας, ο ίδιος επιχείρησε να συμφιλιωθεί με τον Τσάβι και τους υπόλοιπους παίκτες στην Μπαρτσελόνα, καθώς συνυπήρχαν στη Φούρια Ρόχα και δεν του άρεσε αυτή η ανοιχτή κόντρα. Μόλις, όμως το έμαθε αυτό ο Μουρίνιο, ένιωσε προδομένος κι αποφάσισε να τον παραγκωνίσει επιλέγοντας να βάζει ως βασικό κάτω από τα δοκάρια τον Ντιέγκο Λόπεθ.

Η αφήγησή τους στο ντοκιμαντέρ

Κασίγιας: «Ήταν περίπλοκο για μένα. Ήμουν ο αρχηγός και της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ισπανίας. Ερχόμουν αντιμέτωπος με παίκτες που ήταν εχθροί στο γήπεδο, αλλά ήταν συμπαίκτες στην εθνική Ισπανίας. Δεν μου άρεσε που το έβλεπα και του το είπα»

Δημοσιογράφος: «Ο Κασίγιας κάλεσε τον Τσάβι και του είπε ότι έπρεπε να τα βρουν και κατά κάποιο τρόπο να ξαναγίνουν φίλοι. Μόλις το έμαθε ο Μουρίνιο κατηγόρησε τον Κασίγιας για προδοσία. Δημιουργήθηκε τότε ένα κλίμα καχυποψίας. Τα συναισθήματα ήταν πολύ αντιφατικά».

Μουρίνιο: «Πάντα λέω σε κάθε κατάσταση, όταν θες να αποδείξεις κάτι, να πας κατευθείαν στην καρδιά, κατευθείαν στην καρωτίδα, δεν πας στους μικρούς. Πας στους μεγάλους. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα δέχομαι και δεν πρόκειται να τα δεχθώ ποτέ. Κι όταν κάποιος δεν με σέβεται, είναι πρόβλημα. Εδώ είναι το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης. Στην εθνική, μπορείς να πας να τον φιλήσεις, αλλά όχι τώρα, όχι εδώ. Εδώ έχουμε πόλεμο»