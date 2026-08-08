Η Άρσεναλ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες, που υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο.

Συμπαίκτης του Χρήστου Τζόλη στην προσπάθεια της Άρσεναλ να παραμείνει στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι και επίσημα ο Μπρούνο Γκιμαράες, που ανακοινώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8).

Ο Βραζιλιάνος, πρώην πλέον χαφ της Νιουκάστλ αποτέλεσε βασικό στόχο του Μικέλ Αρτέτα για τον χώρο της μεσαίας γραμμής, με αποτέλεσμα η διοίκηση των πρωταθλητών Αγγλίας να επενδύσει κάτι περισσότερο από 87 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει, με τον ίδιο να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο και να επιλέγει το νούμερο «39»

Η ανακοίνωση της Άρσεναλ:

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την απόκτηση του διεθνούς Βραζιλιάνου Bruno Guimaraes από τη Newcastle United, με συμβόλαιο μακράς διάρκειας.

Ο Bruno έρχεται στην ομάδα μας έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της Premier League.

Ο 28χρονος άσος ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην πατρίδα του, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με την Audax (ομάδα με έδρα το Σάο Πάολο) το 2015, προτού μεταγραφεί στην Athletico Paranaense δύο χρόνια αργότερα. Κατά τη θητεία του στην Athletico, ο Bruno αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους νεαρούς μέσους της Βραζιλίας, συμβάλλοντας στην κατάκτηση τεσσάρων σημαντικών τίτλων από τον σύλλογο, πριν πάρει μεταγραφή για τη γαλλική Lyon τον Ιανουάριο του 2020. Στη διάρκεια δύο εντυπωσιακών σεζόν στη Ligue 1, ο Bruno εδραίωσε τη φήμη του ως ένα από τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης στη μεσαία γραμμή.

Ο Μπρούνο εντάχθηκε στη Νιούκασλ Γιουνάιτεντ τον Ιανουάριο του 2022 και κατέγραψε σχεδόν 200 συμμετοχές κατά τη διάρκεια τεσσάρων και πλέον σεζόν στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ». Ως κυρίαρχη μορφή στη μεσαία γραμμή, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του Carabao Cup από τη Νιούκασλ το 2025 και βοήθησε τον σύλλογο να εξασφαλίσει την πρόκριση στο UEFA Champions League σε δύο διαφορετικές σεζόν.

Ως διεθνής παίκτης εγνωσμένης αξίας, ο Μπρούνο έχει πραγματοποιήσει 48 εμφανίσεις με τη Βραζιλία και έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του στις κορυφαίες διοργανώσεις του αθλήματος. Συμμετείχε στην αποστολή της Βραζιλίας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, έχει αγωνιστεί στο Κόπα Αμέρικα, ενώ κατέκτησε και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο.