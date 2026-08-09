Η Ντόρτμουντ πήρε το φιλικό κόντρα στην Άρσεναλ και κατέκτησε το Emirates Cup στο Λονδίνο αλλά ο διεθνής Τύπος εστίασε στα «φοβερά και τρομερά» των Τζόλη και Καρέτσα.

Ο ξένος Τύπος έπλεξε το εγκώμιο των Τζόλη και Καρέτσα! Η Ντόρτμουντ νίκησε με 3-2 την Άρσεναλ στον «ελληνικό φιλικό εμφύλιο» του Λονδίνου, με τον Καρέτσα να ανοίγει λογαριασμό με τους Βεστφαλούς στο ανεπίσημο ντεμπούτο του και τον Τζόλη να δίνει ασίστ και να κερδίζει πέναλτι.

Η τρομερή εμφάνιση των δύο Ελλήνων διεθνών δεν πέρασε απαρατήρητη από τον διεθνή Τύπο, ο οποίος έμεινε... άφωνος από την εμφάνιση των δύο «δικών» μας παιδιών.

Αναλυτικά τα σχόλια για τον Καρέτσα:

Dailymail: «Τι γκολ είναι αυτό που έβαλε ο Καρέτσας; Μετέφερε με άνεση την μπάλα προς την περιοχή της Άρσεναλ, την έφερε στο αριστερό του πόδι και έκανε μία απολαυστική προσπάθεια στο αριστερό παραθυράκι του Κέπα, στον οποίο δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης. Οι φίλοι της Αρσεναλ δεν μπορεί να είναι χαρούμενοι».

Sky Sports: «ΤΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ! Αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατέβηκε από τη δεξιά πλευρά και εκτέλεσε στο παράθυρο της εστίας της Αρσεναλ. Ο Ελληνας έφηβος ανακοίνωσε τον εαυτό του στην Ντόρτμουντ, την εβδομάδα που υπέγραψε για τη γερμανική ομάδα. Ακόμη περισσότερα αμυντικά προβλήματα για την Αρσεναλ, 12 ημέρες πριν την έναρξη της Premier League».

BBC: «Τι σουτ! Ο Γκάμπριελ έδωσε υπερβολικό χώρο στον Καρέτσα, που κινήθηκε από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή της Άρσεναλ, συνέκλινε και εκτέλεσε στην πάνω γωνία της εστίας. Καμία ελπίδα για τον Κέπα».

Αναλυτικά τα σχόλια για τον Τζόλη:

Sky Sports, Σαμ Μπλιτς: «Ο Τζόλης παίρνει όλα τα εύσημα». Παράλληλα τόνισε πως ο Έλληνας διεθνής έχει κερδίσει ήδη την εκτίμηση των οπαδών της Άρσεναλ τόσο στο ανοιχτό παιχνίδι όσο και στα στημένα.

Γκάρι Κότεριλ: «Ωραία δουλειά από το νέο απόκτημα, τον Χρήστο Τζόλη, για να βρει τον Νουανέρι. Σήκωσε το κεφάλι και σκάναρε την περιοχή για να δει ποιος ήταν διαθέσιμος. Ένα CT scan!», με το CT να παραπέμπει στα αρχικά του ονόματός του. Το ευφάνταστο λογοπαίγνιο του σχολιαστή έκανε ειδική μνεία στην ικανότητα του Τζόλη να... διαβάζει το παιχνίδι.