Ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι με τον Χουλιάν Άλβαρες.

Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν έχει ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες, με την Μπαρτσελόνα να κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση εντός και εκτός συνόρων. Το σύνολο του Χάνσι Φλικ προελαύνει στη La Liga με 4/4 και έχοντας σκοράρει 17 φορές (τρεις φορές από πέντε γκολ).

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα και στο Champions League, αφού συνέτριψε με 5-1 τη Φέγενορντ το βράδυ της Τετάρτης (9/9), δείχνοντας για ακόμη μια φορά πως δεν έχει πρόβλημα στο γκολ. Ένα «πρόβλημα» που οι άνθρωποι της ομάδας ήθελαν να «λύσει» ο Χουλιάν Άλβαρες.

Ο Αργεντίνος και η ενδεχόμενη μετακίνησή του στους Μπλαουγκράνα αποτέλεσαν το μεταγραφικό σίριαλ του καλοκαιριού, που τελείωσε με αμφότερες τις πλευρές «χαμένες». Στο πλαίσιο αυτό, ο αθλητικός διευθυντής της Μπάρτσα, αποκάλυψε ορισμένα πράγματα μιλώντας στο RAC1.

Αναφερόμενος στον Άλβαρες, ο Ντέκο τόνισε πως ουδέποτε η Μπαρτσελόνα του ζήτησε να μιλήσει δημοσίως και να ζητήσει να αποχωρήσει από την Ατλέτικο, ενώ εξήγησε πως οι Καταλανοί έστειλαν πρόταση στους Μαδριλένους και δεν έλαβαν ποτέ απάντηση.

«Υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εμείς κινηθήκαμε σωστά. Κάναμε μια προσφορά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα καταβαλλόταν σε βάθος τριετίας, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση. Στη συνέχεια, υπήρξε πολλή συζήτηση στον Τύπο. Ο Γιαν έχει ήδη εξηγήσει ότι μίλησε μαζί τους με σεβασμό αρκετές φορές και μας είπαν ότι δεν ήθελαν να πουλήσουν τον παίκτη. Το μέλλον; Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχει μεγάλη ένταση στα ΜΜΕ, αλλά αυτό είναι όλο. Δεν ζητήσαμε από τον παίκτη να δηλώσει κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ότι ήθελε να αποχωρήσει από την Ατλέτικο.

Δεν μπορώ να πω τίποτα για το αν υπήρξαν συμφωνίες αποχώρησης. Μπορώ να μιλήσω μόνο για τη δική μου εμπειρία. Στην Πόρτο, ο Πίντο ντα Κόστα μού είπε ότι δεν θα με άφηνε να πάω στην Μπάρτσα (το 2003), αλλά υποσχέθηκε ότι θα μου επέτρεπε να φύγω μετά από έναν χρόνο. Έμεινα και έπαιξα καλά. Μίλησα με τον Μέντες, τον πρόεδρο, και μου είπε να πάω όπου ήθελα. Κι ας πλήρωνε η ​​Μπάρτσα λιγότερα από την Τσέλσι. Αλλά επρόκειτο για τον Πίντο ντα Κόστα, και αυτό είναι διαφορετική περίπτωση. Θέλαμε να αποκτήσουμε τον Χουλιάν, αλλά εκείνοι δεν δέχονταν να τον πουλήσουν. Δεν είναι κάτι το τρομερό, αλλά δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν φερθήκαμε με σεβασμό».