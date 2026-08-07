Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας φωτογραφήθηκαν με την τρίτη φανέλα της Μπράιτον με φόντο... θάλασσα, ενώ έπαιξαν και με παιδιά της ομάδας.

Με το ελληνικό στοιχείο να κυριαρχεί έκανε την εμφάνισή της η 3η φανέλα της Μπράιτον ενόψει της νέας σεζόν, αφού Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας πρωταγωνίστησαν σε φωτογράφιση.

Οι δυο νεαροί άσοι του αγγλικού συλλόγου πόζαραν μπροστά στο φακό σε παραλία της περιοχής (πιθανότατα) με φόντο φυσικά τη θάλασσα και τους δυο τους να χαμογελούν πλατιά, ενώ υπήρξε και ακόμη μια όμορφη στιγμή.

Τα δυο ελληνόπουλα έδωσαν το «παρών» σε εκδήλωση του συλλόγου, η οποία τους έφερε πλάι στα μικρά παιδιά των Ακαδημιών, με τα οποία έπαιξαν για λίγη ώρα ποδόσφαιρο στην άμμο, χαρίζοντας όμορφες στιγμές και χαμόγελα στους μικρούς πρωταγωνιστές. Φυσικά, είχαμε αυτόγραφα και σέλφι, ενώ αυτή η δραστηριότητα σίγουρα αποτέλεσε... ανάσα για τους δυο Έλληνες, που συνεχίζουν τη σκληρή δουλειά στην προετοιμασία των «Γλάρων».