Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μπάμπη Κωστούλα στο φιλικό της Μπράιτον επί της Γουίκομπ Γουόντερερς, με τον 19χρονο επιθετικό να σημειώνει δύο τέρματα.

Μεγάλη είναι η εξέλιξη του Μπάμπη Κωστούλα μέσα σε ένα έτος στην Μπράιτον, με τον Έλληνα διεθνή να πραγματοποιεί μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Γουίκομπ Γουόντερερς.

Σε αντίθεση με το περσινό καλοκαίρι, όπου δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια προετοιμασίας, ο πρώην φορ του Ολυμπιακού βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των Γλάρων και μάλιστα σκόραρε δις.

Ο νεαρός άσος των Αγγλων, που χρησιμοποιήθηκε σε ρόλο επιτελικού μέσου, σημείωσε το πρώτο του γκολ ύστερα από ασίστ Γιανκούμπα Μιντέ, ενώ το δεύτερο ήρθε με κοντινή προβολή, αξιοποιώντας την προσπάθεια του Ιμπραΐμ Οσμάν.

Πέρα από τα δύο τέρματα που πέτυχε, ο Κωστούλας δημιούργησε και μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα του.