Η Τσέλσι ήρθε σε συμφωνία με τον 35χρονο Ντάνι Γουέλμπεκ που θα γίνει κάτοικος Λονδίνου για τα επόμενα δυο χρόνια.

Σε μια κίνηση που προκαλεί πολλά ερωτηματικά προχωράει η Τσέλσι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με την πλευρά του Ντάνι Γουέλμπεκ.

Οι «μπλε» κάνουν δικό τους τον 35χρονο στράικερ για τα επόμενα δυο χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ενώ η Μπράιτον δεν θα σταθεί εμπόδιο στην επιθυμία του Άγγλου και θα τον αφήσει να αποχωρήσει για το Λονδίνο.

Έτσι, ο Γουέλμπεκ αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να τεθεί στη διάθεση του Τσάμπι Αλόνσο, ενώ ο Ρομάνο αναφέρει επίσης πως και ο Τζόρνταν Χέντερσον πλησιάζει στους «μπλε».

Ο σύντομα πρώην συμπαίκτης των Κωστούλα και Τζίμα βρίσκεται στους «γλάρους» από το 2020, έχοντας 51 γκολ και 18 ασίστ σε 201 συμμετοχές, ενώ προηγουμένως έχει αγωνιστεί επίσης σε Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Σάντερλαντ.