Τσέλσι: Δικός της ο 35αρης Ντάνι Γουέλμπεκ για δυο χρόνια
Σε μια κίνηση που προκαλεί πολλά ερωτηματικά προχωράει η Τσέλσι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με την πλευρά του Ντάνι Γουέλμπεκ.
Οι «μπλε» κάνουν δικό τους τον 35χρονο στράικερ για τα επόμενα δυο χρόνια, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ενώ η Μπράιτον δεν θα σταθεί εμπόδιο στην επιθυμία του Άγγλου και θα τον αφήσει να αποχωρήσει για το Λονδίνο.
Έτσι, ο Γουέλμπεκ αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να τεθεί στη διάθεση του Τσάμπι Αλόνσο, ενώ ο Ρομάνο αναφέρει επίσης πως και ο Τζόρνταν Χέντερσον πλησιάζει στους «μπλε».
Ο σύντομα πρώην συμπαίκτης των Κωστούλα και Τζίμα βρίσκεται στους «γλάρους» από το 2020, έχοντας 51 γκολ και 18 ασίστ σε 201 συμμετοχές, ενώ προηγουμένως έχει αγωνιστεί επίσης σε Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Σάντερλαντ.
🚨🔵 Danny Welbeck to Chelsea, here we go! Deal in place with Brighton for the English striker.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
Welbeck agreed terms with Chelsea until 2028, medical next; Brighton approved decision to let him go after formal request from Danny.
Jordan Henderson: coming soon. 🔜 pic.twitter.com/E7C5gaiW8U
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