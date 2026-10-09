Αρτέτα: «Μυϊκό το πρόβλημα του Τζόλη, θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες»

Ο Μικέλ Αρτέτα μίλησε για το πρόβλημα τραυματισμού του Χρήστου Τζόλη κι επιβεβαίωσε πως θα παραμείνει στα «πιτς» για τις επόμενες εβδομάδες.

Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Χρήστος Τζόλης στο ραντεβού της Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία για το Nations League, όταν αντικαταστάθηκε νωρίς στον αγώνα με ενοχλήσει στο πόδι.

Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν πως υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού, με τον Έλληνα επιθετικό να τίθεται νοκ-άουτ από το ματς της Εθνικής απέναντι στη Γερμανία και να επιστρέφει στο Λονδίνο ώστε να συνεχίσει την αποθεραπεία του.

Όπως τόνισε βέβαια ο Μικέλ Αρτέτα, ο κόσμος της Άρσεναλ θα πρέπει να κάνει λίγη υπομονή μέχρι να τον δει ξανά στο γήπεδο. Στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε του αγώνα απέναντι στη Λιντς, ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε πως ο Τζόλης ταλαιπωρείται από ένα μυϊκό πρόβλημα που θα τον κρατήσει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες.

«Ο Τζόλης ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό και θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες. Δεν είναι διαθέσιμος (σ.σ για τον αγώνα με τη Λιντς)» τόνισε ο Μικέλ Αρτέτα μετά από σχετική ερώτηση που δέχθηκε, επιβεβαιώνοντας πως ο Έλληνας επιθετικός θα παραμείνει στο απουσιλόγιο για το επόμενο διάστημα.