Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαξάνς Λακρουά, τον οποίο έκανε δικό της από την Κρίσταλ Πάλας για 60 εκατομμύρια.

Επίσημα παίκτης της Τσέλσι είναι ο Μαξάνς Λακρουά, με τον 26χρονο στόπερ να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2032. Οι Μπλε τις τελευταίες ημέρες είχαν σε πρώτο πλάνο την ολοκλήρωση του deal με την Κρίσταλ Πάλας, βγάζοντας από τα ταμεία τους το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Λακρουά ήταν βασικό γρανάζι της Πάλας την περασμένη σεζόν, μετρώντας 55 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ. Η παρουσία του εκεί τού έδωσε και το εισιτήριο για το φετινό Μουντιάλ, όπου σημείωσε τρεις εμφανίσεις με τους Τρικολόρ.

Η Πάλας τον είχε κάνει δικό της από τη Βόλφσμπουργκ το 2024 για 18 εκατομμύρια ευρώ.