Τσιμίκας: Ο Σομποσλάι απέφυγε να μιλήσει για τον Έλληνα σχετικά με το περιστατικό με το περιβραχιόνιο (vid)
Σε θέμα της ημέρας στα Βρετανικά ΜΜΕ έχει αναδειχθεί το περιστατικό με τον καβγά των ποδοσφαιριστών της Λίβερπουλ, εξαιτίας του περιβραχιόνιου, στο οποίο πρωταγωνίστησε και ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς το πέταξε στον αγωνιστικό χώρο.
Ντομινίκ Σομποσλάι και Κέρτις Τζόουνς είχαν έντονο διαπληκτισμό μετά το φινάλε του φιλικού με τη Ρέξαμ (1-0) στη Νέα Υόρκη, καθώς ο δεύτερος ζήτησε τα... ρέστα που δεν έλαβε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και αυτό κατέληξε στο μπράτσο του Έλληνα μπακ, ο οποίος βλέποντας τους συμπαίκτες του να τσακώνονται, εμφανώς εκνευρισμένος, το πέταξε κάτω.
Φυσικά, ο Σομποσλάι κλήθηκε να σχολιάσε το εν λόγω περιστατικό, αποφεύγοντας πάντως να αναφερθεί στον Τσιμίκα, ενώ εξήγησε ότι με τις αποχωρήσεις από το ρόστερ, κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν πιο ενεργό ρόλο στο εσωτερικό του συλλόγου.
«Έχουν φύγει κάποιοι παίκτες και ίσως να μην είμαστε οι πιο μεγάλοι σε ηλικία, αλλά είμαστε αρκετά χρόνια στην ομάδα. Για παράδειγμα, ο Φλόριαν είναι το ίδιο παράδειγμα, ο Ράιαν είναι το ίδιο παράδειγμα, ο Μάκα αν επιστρέψει, ο Κέρτις, ο Άλεξ (Ισάκ), προφανώς ο Βίρτζιλ, ο Άλι, ο Τζόιε Γκόμες. Οπότε είμαστε όλοι στην ίδια θέση και θέλουμε το καλύτερο για τον σύλλογο και ο ένας για τον άλλον».
🤔Dominic Szoboszlai avoided answering a question about his apparent argument with Curtis Jones 👇— This Is Anfield (@thisisanfield) July 31, 2026
The full press conference is on This Is Anfield’s YouTube channel 📺 pic.twitter.com/Y6fYvrBlt0
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