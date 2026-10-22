Η Λίβερπουλ δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Ντιόγκο Ζότα και προχώρησε σε μία νέα, ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση προς τιμήν του.

Σε μία ξεχωριστή κίνηση προχώρησε η Λίβερπουλ, η οποία ανακοίνωσε την κυκλοφορία της βιογραφίας του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστήχημα μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα.

Οι «reds» με αυτόν τον τρόπο, τιμούν τη μνήμη του Πορτογάλου, με ένα βιβλίο για τη δημιουργία του οποίου μίλησαν πάνω από 90 άνθρωποι που γνώριζαν τον Ζότα, ανάμεσά τους μέλη της οικογένειάς του, φίλοι, συμπαίκτες και προπονητές.

Στο βιβλίο με τίτλο «Forever in our Hearts», υπάρχουν μεταξύ άλλων, μαρτυρίες της συζύγου του Ρούτε, των γονιών του, αλλά και του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει γράψει ο Πορτογάλος συγγραφέας και πρώην ποδοσφαιριστής, Ζοζέ Ντελγκάδο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως τα κέρδη της Λίβερπουλ από τις πωλήσεις, θα διατεθούν μέσω του LFC Foundation για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος ποδοσφαίρου βάσης που θα δημιουργηθεί στο όνομα του Ζότα.