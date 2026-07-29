Τσέλσι: Χέντερσον διετίας στους Μπλε
Προ των πυλών της Τσέλσι ο Τζόρνταν Χέντερσον! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο κάνει λόγο για συμφωνία του πολύπειρου Άγγλου διεθνή με τους Μπλε για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 36χρονος μέσος θα υπογράψει εντός της εβδομάδας έως τον Ιούνιο του 2028. Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ με πολυετή θητεία στην Premier League αναμένεται να δώσει πολύτιμη εμπειρία στο σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο στην επόμενη ημέρα των Λονδρέζων.
Ο Χέντερσον αποτελεί παρελθόν από την Μπρέντφορντ και όπως όλα δείχνουν το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του θα τον βρει με τη μπλε φανέλα. Ήταν μέλος της Εθνικής Αγγλίας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου τα Τρία Λιοντάρια κατέκτησαν την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.
🚨💣 BREAKING: Jordan Henderson to Chelsea, here we go! 🔵🏴— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
Former Liverpool captain has agreed a two year deal at #CFC and will sign until June 2028 this week.
Henderson left Brentford and Chelsea will now welcome him next.
Exclusive story from Monday, confirmed. pic.twitter.com/JxnyYQlQFf
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