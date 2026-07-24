Η Τσέλσι κάνει δικό της τον Μαξάνς Λακρουά της Κρίσταλ Πάλας για 60 εκατομμύρια ευρώ.

Παίκτης της Τσέλσι θα πρέπει να θεωρείται ο Μαξάνς Λακρουά, με τον Γάλλο να ετοιμάζεται να υπογράψει σήμερα το συμβόλαιό του με τους Μπλε. Όπως μεταδίδει το Athletic, οι Λονδρέζοι θα «δέσουν» τον 26χρονο μέχρι το 2032, με το ποσό της συμφωνίας να αγγίξει τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Ο διεθνής στόπερ διατηρούσε συμβόλαιο με την Κρίσταλ Πάλας μέχρι το 2029, ωστόσο έχει βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές ώστε να μετακομίσει στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο Λακρουά ήταν βασικό γρανάζι της Πάλας την περασμένη σεζόν, μετρώντας 55 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ. Η παρουσία του εκεί τού έδωσε και το εισιτήριο για το φετινό Μουντιάλ, όπου σημείωσε τρεις εμφανίσεις με τους Τρικολόρ.

Η Πάλας τον είχε κάνει δικό της από τη Βόλφσμπουργκ το 2024 αντί 18 εκατομμυρίων. Πλέον εκκρεμεί μόνο το να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί.