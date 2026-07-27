Η Τσέλσι αναζητά... εμπειρία στο ρόστερ της και είναι σε επαφές με την Μπρέντφορντ για τον Τζόρνταν Χέντερσον.

Η Τσέλσι εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζόρνταν Χέντερσον, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του έμπειρου μέσου της Μπρέντφορντ.

Σύμφωνα με το Athletic, οι Λονδρέζοι έχουν προβάδισμα στην κούρσα για την απόκτηση του 36χρονου Άγγλου, για τον οποίο και υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους της Premier League.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη νέα μεταγραφική στρατηγική της Τσέλσι, η οποία, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια όπου επένδυε κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, επιδιώκει πλέον να προσθέσει στο δυναμικό της έμπειρους παίκτες με ισχυρή προσωπικότητα και ηγετικά χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, ο Τσάμπι Αλόνσο είχε εισηγηθεί την απόκτηση του Γκρανιτ Τσάκα, ωστόσο η μεταγραφή δεν προχώρησε, καθώς η Σάντερλαντ δεν επιθυμούσε να παραχωρήσει τον αρχηγό της. Παράλληλα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Τσέλσι εξετάζει και την περίπτωση του 35χρονου επιθετικού της Μπράιτον, Ντάνι Γουέλμπεκ.

Όσον αφορά τον Χέντερσον, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο ενός ακόμη έτους με την Μπρέντφορντ, η διοίκηση του συλλόγου φέρεται διατεθειμένη να επιτρέψει την αποχώρησή του χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Ο Άγγλος μέσος είχε ενταχθεί στην ομάδα ως ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι, μετά τις σύντομες θητείες του στην Αλ Ετιφάκ της Σαουδικής Αραβίας και στον Άγιαξ.