Ο Τζόρνταν Χέντερσον πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τον τραυματισμό στους πανηγυρισμούς, αλλά θα μείνει με την αποστολή της Αγγλίας.

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε με επιτυχία την Τετάρτη (8/7) ο Τζόρνταν Χέντερσον της Αγγλίας, μετά τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την πρόκριση στους «8» του φετινού Μουντιάλ κόντρα στο Μεξικό (2-3).

Ο 36χρονος αμυντικός μέσος είχε υποστεί κάταγμα στο αριστερό του χέρι μετά την πτώση ενώ προσπάθησε να περάσει πάνω από διαφημιστική πινακίδα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση, την οποία πραγματοποίησε επιτυχώς, όπως ο ίδιος ενημέρωσε.

Προφανώς, το τουρνουά τελείωσε για τον άλλοτε χαφ της Λίβερπουλ, που ωστόσο θα παραμείνει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή των Τριών Λιονταριών, μέχρι να τελειώσει η πορεία στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Η επέμβαση ολοκληρώθηκε! Ας ετοιμαστούμε για τη μεγάλη το Σάββατο.

Ευχαριστώ όλο το προσωπικό που με φρόντισε στο Ορθοπεδικό Ινστιτούτο του Κάνσας Σίτι, ειδικά τους τρεις χειρουργούς που πραγματοποίησαν την επέμβαση», έγραψε στα social media ο «Χέντο».