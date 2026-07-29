Μάντσεστερ Σίτι: Σε συζητήσεις με τη Λιλ για τον Μπουαντί
Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει τον Αγιούμπ Μπουαντί! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως οι Πολίτες βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Λιλ για την παραχώρηση του Μαροκινού μέσου.
Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει πως ο αγγλικός σύλλογος αισιοδοξεί πως θα κλείσει τη συμφωνία τις επόμενες ημέρες, καθώς οι Citizens έχουν μακροπρόθεσμο πλάνο για τον ελπιδοφόρο Αφρικανό.
Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Λιλ έως το καλοκαίρι του 2029 και διακρίθηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με το Μαρόκο, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις. Τα Λιοντάρια του Άτλαντα έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκαν από τη Γαλλία με 2-0.
Σύμφωνα με τον Ρομάνο η μετακίνηση του νεαρού στο Μάντσεστερ το 2026 ή το 2027 θα εξαρτηθεί από τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ της Σίτι, καθώς και από την έκβαση της υπόθεσης Ρόδρι.
🚨🇲🇦 Manchester City are confident to get deal done for Ayyoub Bouaddi in the next days.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026
Negotiations are accelerating as reported on Monday and #MCFC increasingly optimistic.
🩵 Bouaddi to join now or in 2027 could also depends on exits, including Rodri situation. pic.twitter.com/b8PFdjMCpx
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.