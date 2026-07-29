Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Λιλ για την αγορά του 19χρονου Μαροκινού μέσου, Αγιούμπ Μπουαντί.

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει τον Αγιούμπ Μπουαντί! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως οι Πολίτες βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Λιλ για την παραχώρηση του Μαροκινού μέσου.

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει πως ο αγγλικός σύλλογος αισιοδοξεί πως θα κλείσει τη συμφωνία τις επόμενες ημέρες, καθώς οι Citizens έχουν μακροπρόθεσμο πλάνο για τον ελπιδοφόρο Αφρικανό.

Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Λιλ έως το καλοκαίρι του 2029 και διακρίθηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με το Μαρόκο, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις. Τα Λιοντάρια του Άτλαντα έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκαν από τη Γαλλία με 2-0.

Σύμφωνα με τον Ρομάνο η μετακίνηση του νεαρού στο Μάντσεστερ το 2026 ή το 2027 θα εξαρτηθεί από τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ της Σίτι, καθώς και από την έκβαση της υπόθεσης Ρόδρι.