Τα... σπάει ο Τζόλης στις πρώτες του προπονήσεις με τη φανέλα της Άρσεναλ, με τους Gunner να δίνουν στη δημοσιότητα ενα video με τον Έλληνα διεθνή.

Ο Τζόλης έχει δείξει από νωρίς πως διαθέτει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει και, μετά το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους πρωταθλητές Αγγλίας, όπου μάλιστα μοίρασε και μία ασίστ, συνεχίζει να δουλεύει ακατάπαυστα, δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό και στις προπονήσεις.

Οι Gunners έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο από την προετοιμασία της ομάδας, με τον νέο μεταγραφικό απόκτημα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο διεθνής εξτρέμ εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήριος στις προπονήσεις, ενώ δεν χάνει την ευκαιρία να επικοινωνεί με τους νέους του συμπαίκτες και πολλά πλάνα τον... πιάνουν να μιλάει και να σπάει πλάκα με πολλούς παίκτες από την ομάδα του Αρτέτα.

Το βίντεο ξεκινά με τον Τζόλη να σκοράρει, με την Άρσεναλ να συνοδεύει τη συγκεκριμένη φάση με τη λεζάντα «in focus». Στη συνέχεια, ακολουθούν πλάνα από το γυμναστήριο, αλλά και από τις ασκήσεις που πραγματοποιεί ο Έλληνας εξτρεμ.



Δείτε το video της Άρσεναλ: