Ο Χρήστος Τζόλης έκανε ντεμπούτο στο πρώτο φιλικό της Άρσεναλ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Πρώτη εμφάνιση ως «Κανονιέρης» για τον Χρήστο Τζόλη! Η Άρσεναλ έδωσε την πρώτη της φιλική αναμέτρηση ενόψει της νέας σεζόν και ο Έλληνας διεθνής συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στους νέους του συμπαίκτες.

Οι Gunners φιλοξένησαν στο προπονητικό τους κέντρο τη ΜΚ Ντονς και ο πρώην -πλέον- παίκτης της Κλαμπ Μπριζ ξεκίνησε βασικός στο ματς. Στο πρώτο λεπτό έδωσε πάσα για γκολ στον Νέλσον, ο οποίος δεν την έκανε ασίστ. Στιγμές αργότερα, ο 24χρονος εξτρέμ συνεργάστηκε με τον Καλαφιόρι και στη συνέχεια έδωσε ξανά πάσα στον Νέλσον, που αυτή τη φορά βρήκε δίχτυα.

Η Πρωταθλήτρια Αγγλίας επικράτησε με 3-0 και ο Τζόλης αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο. Η Άρσεναλ θα συνεχίσει με γοργούς ρυθμούς και μπόλικα φιλικά την προετοιμασία της ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν σε Αγγλία και Ευρώπη.