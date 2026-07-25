Άρσεναλ: Τα πεπραγμένα του Τζόλη στην πρώτη εμφάνιση με τους Gunners
Πρώτη εμφάνιση ως «Κανονιέρης» για τον Χρήστο Τζόλη! Η Άρσεναλ έδωσε την πρώτη της φιλική αναμέτρηση ενόψει της νέας σεζόν και ο Έλληνας διεθνής συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στους νέους του συμπαίκτες.
Οι Gunners φιλοξένησαν στο προπονητικό τους κέντρο τη ΜΚ Ντονς και ο πρώην -πλέον- παίκτης της Κλαμπ Μπριζ ξεκίνησε βασικός στο ματς. Στο πρώτο λεπτό έδωσε πάσα για γκολ στον Νέλσον, ο οποίος δεν την έκανε ασίστ. Στιγμές αργότερα, ο 24χρονος εξτρέμ συνεργάστηκε με τον Καλαφιόρι και στη συνέχεια έδωσε ξανά πάσα στον Νέλσον, που αυτή τη φορά βρήκε δίχτυα.
Η Πρωταθλήτρια Αγγλίας επικράτησε με 3-0 και ο Τζόλης αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο. Η Άρσεναλ θα συνεχίσει με γοργούς ρυθμούς και μπόλικα φιλικά την προετοιμασία της ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν σε Αγγλία και Ευρώπη.
Christos Tzolis played 45 minutes & provided an assist in Arsenal’s 3-0 win over MK Dons in a behind-closed-doors friendly at Sobha Realty Training Centre today. 🅰️🇬🇷— afcstuff (@afcstuff) July 25, 2026
📸 Isabel Falle pic.twitter.com/m9ZAPQ3wMG
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