Κοντά στην απόκτηση του Μαρτινέλι βρίσκεται η Αλ Χιλάλ, όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Έτοιμος να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του είναι ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι, καθώς πρόκειται να αποτελέσει παρελθόν από την Άρσεναλ και να βρει το νέο του ποδοσφαιρικό του «σπίτι» στα Αραβικά Εμιράτα και πιο συγκεκριμένα στην Αλ Χιλάλ.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και πλέον απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal και μεταξύ των δύο συλλόγων. Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ η συμφωνία αναμένεται να φτάσει περίπου τα 70 εκατ. ευρώ, ενώ ο 25χρονος έχει ήδη πει το «ναι» στην Αλ Χιλάλ.

Μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, ο Μαρτινέλι αναμένεται να ταξιδέψει στο Ριάντ για να περάσει από τα ιατρικά προκειμένου να υπογράψει. Να θυμίσουμε πως ο Βραζιλιάνος εξτρέμ μετρά επτά χρόνια παρουσίας στο Λονδίνο. Από το 2019, όταν και πήγε στους Gunners, όπου και μέτρησε 278 συμμετοχές, 62 γκολ και 36 ασίστ.

Ακόμα αξίζει να αναφέρουμε πως μέσα στο καλοκαίρι η Άρσεναλ είχε λάβει μία προσφορά 45 εκατομμυρίων ευρώ από τη Γαλατασαράι, ωστόσο δεν επιθυμούσε να μετακομίσει στην Τουρκία.