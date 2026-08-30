Κάτοικος Βαρκελώνης αναμένεται να γίνει ο Γκαμπριέλ Ζεσούς, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπριτσίο Ρομάνο ο Βραζιλιάνος θα υπογράψει συμβόλαιο 2+1 χρόνια με τη Μπαρτσελόνα.

Μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες φαίνεται πως απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γκαμπριέλ Ζεσούς στη Μπαρτσελόνα, όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει έρθει σε συμφωνία με τους Μπλαουγκράνα για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν για έναν ακόμη χρόνο, που μπορεί να κρατήσει τον Ζεσούς στην Καταλονία έως το 2029.

Η Άρσεναλ έχει δώσει το «πράσινο φως» στον Βραζιλιάνο επιθετικό να ταξιδέψει τη Δευτέρα. Τότε ο 29χρονος αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στη Μπαρτσελόνα.

Να θυμίσουμε πως ο Ζεσούς μετακόμισε στους Gunners από τη Μάντσεστερ Σίτι το 2023 και από τότε έχει μετρήσει 123 εμφανίσεις με την ομάδα του Βόρειου Λονδίνου και έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα 32 φορές, ένω έχει μοιράσει και 22 ασιστ.