Ο Γκουστάβο Σα αποχώρησε από τον προετοιμασία της Φαμαλικάο, θα βρεθεί στο προπονητικό κέντρο της Νότιγχαμ κι έπειτα στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.

Θέμα ωρών θεωρείται η οριστικοποίηση της μεταγραφής του Γκουστάβο Σα στον Ολυμπιακό, με τα πορτογαλικά Μέσα να επιμένουν πως ο 21χρονος μέσος θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ .

Σύμφωνα με τη Record, ο Πορτογάλος χαφ αποχώρησε από το στάδιο προετοιμασίας της Φαμαλικάο στο Κόμο και ταξίδεψε στο Αλγκάρβε, όπου βρίσκεται η Φόρεστ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της μετακίνησής του.

Ο Γκουστάβο Σα αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και στη συνέχεια να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό. Όπως αναφέρουν οι Ίβηρες, η συνολική συμφωνία για τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικάο στη Νότιγχαμ Φόρεστ θα αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ, με τον νεαρό μέσο να επιλέγει τελικά τη συγκεκριμένη προοπτική αντί της Γουέστ Χαμ.