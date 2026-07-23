Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ξάβερ Σλάγκερ με ελεύθερη μεταγραφή από τη Λειψία.

Την πρώτη της φετινή μεταγραφή ολοκλήρωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ξάβερ Σλάγκερ με ελεύθερη μεταγραφή από τη Λειψία. Ο Αυστριακός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Σίτι Γκράουντ μέχρι το 2028 και αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μετά την έλευση του Όλιβερ Γκλάσνερ.

Οι δύο συμπατριώτες μάλιστα έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, καθώς συνυπήρξαν και στη Βόλφσμπουργκ μεταξύ 2019 και 2021. ενώ την τριετία 2016-2019 ήταν αντίπαλοι στην αυστριακή Bundesliga - με τον Σλάγκερ να αγωνίζεται στη Ζάλτσμπουργκ και τον Γκλάσνερ να προπονεί τη ΛΑΣΚ Λιντς.

Ο 28χρονος μέσος έχει χριστεί διεθνής 55 φορές με την Αυστρία, συμμετέχοντας και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ στη Λειψία μέτρησε πέντε γκολ σε 108 συμμετοχές, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση δύο τίτλων.

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