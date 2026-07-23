Άστον Βίλα - Γκαρνάτσο: Και επίσημα δανεικός από την Τσέλσι
Την τέταρτη φετινή της μεταγραφή ανακοίνωσε η Άστον Βίλα, που απέκτησε τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο με μονοετή δανεισμό από την Τσέλσι - η οποία πριν από μερικές μέρες έδωσε 138 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα του Ουνάι Έμερι για τον Μόργκαν Ρότζερς.
Η Βίλα θα αποτελέσει τον τρίτο σταθμό της καριέρας του 22χρονου εξτρέμ στην Αγγλία, καθώς μεταξύ 2020 και 2025 ανήκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που με τη σειρά της τον είχε εντοπίσει στα τμήματα υποδομής της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Υπενθυμίζεται πως η κάτοχος του Europa League έχει ήδη αποκτήσει τους Μανζάμπι, Γκόμες και Σισέ, ενώ από την άλλη, έχουν αποχωρήσει εκτός του Ρότζερς, και οι Τίλεμανς, Μάλεν, Μπαρενετσέα, Ντόμπιν, Ζιχ και Γκαρθία.
He's a Villan 💜— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 23, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Alejandro Garnacho from Chelsea on a season-long loan 🤝 pic.twitter.com/btyNI4JMAn
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