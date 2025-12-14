Ο Τζόρνταν Χέντερσον δεν ξέχασε τον Ντιόγκο Ζότα αφιερώνοντας στον άτυχο Πορτογάλο το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Μπρέντφορντ.

Ο χρόνος πάγωσε στις 3 Ιουλίου 2025 και μια βαθιά πληγή που δεν θα κλείσει ποτέ άνοιξε στην καρδιά της οικογένειας της Λίβερπουλ. Η είδηση του τραγικού θανάτου του Ντιόγκο Ζότα -και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα- σε τροχαίο δυστύχημα στην Θαμόρα της Ισπανίας, βύθισε σε πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Έκτοτε την μνήμη του αδικοχαμένου Πορτογάλου, που έφυγε από τη ζωή μόλις στα 28 του χρόνια, έχουν τιμήσει ουκ ολίγες φορές ομάδες και παίκτες από όλο τον κόσμο. Σε μία τέτοια πράξη προχώρησε και ο Τζόρνταν Χέντερσον. Ο άλλοτε αρχηγός της Λίβερπουλ υπήρξε συμπαίκτης με τον Ζότα στους Reds για τρεις σεζόν (2020-2023), προτού αποχωρήσει από την Αλ Ετιφάκ. Στην αναμέτρηση της Μπρέντφορντ με την Λιντς, ο Χέντερσον σκόραρε στο 70' σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με τις Μέλισσες μετά την περιστροφή του στην Premier League το περασμένο καλοκαίρι.

Αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη, αποφάσισε να αφιερώσει στον Ζότα το γκολ που πέτυχε πανηγυρίζοντας με έναν από τους τρόπους που συνήθιζε ο Πορτογάλος, παίζοντας δηλαδή PlayStation. «Θα τον θυμόμαστε για πάντα, ήταν καλός φίλος. Δεν θα σκοράρω πολλά γκολ, οπότε σκέφτηκα πως όταν το κάνω θα του το αφιερώσω», ανέφερε μετά το παιχνίδι ο Χέντερσον.

Θυμίζουμε ότι μία ημέρα μετά το τροχαίο, ο Χέντερσον βρέθηκε στο «Άνφιλντ» όπου οι οπαδοί της Λίβερπουλ -και όχι μόνο- άφηναν λουλούδια, φανέλες και αναμνηστικά για τον Ζότα. Συντετριμμένος, ο Άγγλος ξέσπασε σε λυγμούς μην μπορώντας να συγκρατήσει την θλίψη του.