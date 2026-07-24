Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα παραμείνει στην Μάντσεστερ Σίτι με πολυετές συμβόλαιο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Δεν το κουνάει από το Μάντσεστερ ο Γκβάρντιολ! Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 24χρονος Κροάτης διεθνής έχει ήδη υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο με τους Πολίτες και βρίσκεται κανονικά στο πλάνο του Έντσο Μαρέσκα για την επόμενη ημέρα.

Υπενθυμίζεται πως το όνομα του Γκβάρντιολ ακούστηκε έντονα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού ο παίκτης αρέσει πολύ στον Μουρίνιο. Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, σειρά έχει η επέκταση του συμβολαίου του Ζερεμί Ντοκού έως το 2031, ενώ ο Ουζμπέκος ανασταλτικός, Χουσάνοφ, θα συνεχίσει τη συνεργασία του για τα επόμενα πέντε χρόνια με τη γαλάζια πλευρά της πόλης.

Έτσι, η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως θα διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό της σημαντικά γρανάζια για τη λειτουργία της μηχανής της για τα επόμενα χρόνια, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της, στην μετά Πεπ Γκουαρδιόλα εποχή.