Ο Έντσο Μαρέσκα έπλεξε το εγκώμιο του προκατόχου του, Πεπ Γκουαρδιόλα και πιστεύει πως μπορεί να γίνει άξιος συνεχιστής του έργου του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Μαρέσκα εξήρε τον Γκουαρδιόλα! Ο Ιταλός είναι ο νέος «αρχιτέκτονας» της Μάντσεστερ Σίτι έως το 2029 και διαδέχεται τον Καταλανό μετά από μια δεκαετία στον πάγκο των Πολιτών.

Ο 46χρονος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Πεπ και φάνηκε να έχει ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση για το έργο που μπορεί να προσφέρει στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Θεωρώ ότι ο Πεπ είναι πιθανότατα ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο τα τελευταία 20-25 χρόνια και αποτελεί τόσο πρόκληση όσο και προνόμιο να τον διαδεχθώ.

Αν κοιτάξετε την ιστορία, όταν ένας προπονητής μένει για πολλά χρόνια στον ίδιο σύλλογο, μετά την αποχώρησή του η ομάδα συνήθως δυσκολεύεται για ένα διάστημα. Αυτό συνέβη μετά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τον Αρσέν Βενγκέρ. Ωστόσο, για εμένα είναι μια πρόκληση να κάνουμε τα σωστά πράγματα από την πρώτη στιγμή για αυτόν τον οργανισμό και για τους φιλάθλους.

Πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι η οργάνωση. Αυτός ο σύλλογος είχε μόλις τρεις προπονητές σε 17 χρόνια. Αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο, δεν συμβαίνει συχνά.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που με κάνουν να πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά και να συνεχίσουμε το έργο των τελευταίων 14-15 ετών, από την εποχή του Ρομπέρτο Μαντσίνι, στη συνέχεια του Μανουέλ Πελεγκρίνι και έπειτα του Πεπ για δέκα χρόνια».