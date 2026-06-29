Στο τιμόνι της Μάντσεστερ Σίτι είναι με κάθε επισημότητα ο Έντσο Μαρέσκα!

Ήταν γνωστό εδώ και κάποιους μήνες ότι ο Έντσο Μαρέσκα θα αναλάβει τα ηνία της Μάντσεστερ Σίτι στην μετά Γκουαρδιόλα εποχή.Έτσι και ακριβώς έγινε με τον Ιταλό να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που τον κρατάει στο «Έτιχαντ» μέχρι το 2029.

Αναλυτικότερα ο άλλοτε τεχνικός της Τσέλσι είναι ο εκλεκτός που θα αντικαταστήσει στον πάγκο τον Γκουαρδιόλα, που αποχώρησε από τους Πολίτες επειτα από 10 χρόνια, στα οποία έχει κατακτήσει 20 τρόπαια!

Ο 46χρονος Ιταλός που στο παρελθόν υπήρξε βοηθός προπονητή αλλά και τεχνικός της Κ23 του συλλόγου επιστρέφει στο Μάντσεστερ μετα από τρία χρόνια, όπου σε αυτά τα χρόνια ήταν στο τιμόνι Λέστερ και ο τελευταίος του σταθμός ήταν οι Μπλε.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση που άπαντες περιμέναν τόνισε μεταξύ άλλων πως ανυπομονεί να ξεκινήσει δουλειά: «Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένας σύλλογος που γνωρίζω πολύ καλά και το να έχω την ευκαιρία να προπονήσω αυτή την ομάδα αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για μένα.Η Σίτι είναι ένας απίστευτα καλά οργανωμένος σύλλογος. Ό,τι κάνει είναι καινοτόμο, προσεκτικά σχεδιασμένο και έχει ξεκάθαρο σκοπό. Για έναν προπονητή, αυτό είναι το ιδανικό περιβάλλον. Μου προσφέρει τη σταθερότητα που χρειάζομαι για να κάνω σωστά τη δουλειά μου.Αυτή θα είναι η τρίτη μου παρουσία εδώ. Γνωρίζω τον σύλλογο, γνωρίζω τις απαιτήσεις και γνωρίζω τις προσδοκίες.Η ποιότητα των ανθρώπων που εργάζονται εδώ είναι αυτό που κάνει τον σύλλογο τόσο ξεχωριστό και θέλω να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στις δυνατότητές μου.Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά με τους ποδοσφαιριστές. Θέλω να κερδίζουμε, να παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο και να απολαμβάνουμε την πίεση που συνεπάγεται η εκπροσώπηση της Μάντσεστερ Σίτι.»