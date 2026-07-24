Μάντσεστερ Σίτι: Ανακοίνωσε τον Άντερσον, ρεκόρ για τη Νότιγχαμ του Μαρινάκη
Ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι είναι με κάθε επισημότητα ο Έλιοτ Άντερσον, που ανακοινώθηκε από τον σύλλογο αργά το βράδυ της Πέμπτης (23/7).
Οι «πολίτες» πλήρωσαν περί τα 135 εκατ. ευρώ για να κάνουν δικό τους τον νεαρό Άγγλο μέσο, που αποτελεί την δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή Βρετανού ποδοσφαιριστή, πίσω από την -πρόσφατη- του Μόργκαν Ρότζερς στην Τσέλσι.
Ο 23χρονος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας πέντε ετών με τους γαλάζιους του Μάντσεστερ και πλέον είναι με διαφορά η ακριβότερη πώληση της Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, πάνω από τα διπλάσια χρήματα συγκριτικά με τη δεύτερη θέση και τον Ελάνγκα (61.4 εκατ. ευρώ).
Με τη Νότιγχαμ στην οποία βρισκόταν από το 2024, ο Άντερσον μέτρησε 6 γκολ και 11 ασίστ σε 92 αγώνες, ενώ αποτέλεσε βασικό μέλος της Εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ, παίζοντας και στα 8 ματς μέχρι την κατάληψη της 3ης θέσης.
Elliot Anderson is a Blue 🩵 pic.twitter.com/IZkSIgtmct— Manchester City (@ManCity) July 23, 2026
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